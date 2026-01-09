Andalucía y Cataluña, las CCAA que más incrementarían sus recursos en 2027 con el nuevo modelo de financiación

El Fondo de Compensación Interterritorial experimentará una reforma que impactará en comunidades como Extremadura y Cantabria, incorporando un tramo específico dirigido a aquellas regiones que, antes de la aplicación de la nueva propuesta, se ubicaban por debajo de la media nacional en financiación por habitante ajustado. Este mecanismo plantea modificaciones clave en la forma en que el Estado distribuye los recursos, según informó el medio que comunicó las novedades presentadas por el Ministerio de Hacienda. El nuevo diseño del sistema aspira a corregir desequilibrios históricos y promete afectar tanto a las regiones tradicionalmente infrafinanciadas como a aquellas que hasta ahora lideraban la captación de fondos estatales.

El pasado viernes, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, detalló en conferencia de prensa el alcance de la propuesta para el próximo modelo de financiación autonómica, que, de aprobarse, entraría en vigor en 2027. De acuerdo con la información publicada por el medio, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana encabezarán la lista de regiones beneficiadas con un fuerte aumento en los recursos asignados respecto al sistema actual. La propuesta del Gobierno prevé que Andalucía reciba 4.846 millones de euros adicionales en comparación con el modelo anterior, seguidos por Cataluña con 4.686 millones y Comunidad Valenciana con 3.669 millones más para el mismo año.

El esquema propuesto también contempla una mejora destacada para la Comunidad de Madrid, que, según consignó el medio a partir de los datos oficiales, sumaría 2.555 millones de euros respecto al esquema vigente hasta 2027. Entre las regiones consideradas infrafinanciadas, Castilla-La Mancha y Murcia accederían a incrementos de 1.248 millones y 1.188 millones de euros, respectivamente. A estas se suman Aragón, con 629 millones más; Canarias, con un aumento de 611 millones; Galicia, que obtendría 587 millones adicionales; Baleares, con 412 millones; Castilla y León, con 271 millones de incremento; Asturias, con 248 millones; y La Rioja, con 25 millones más respecto a los parámetros que rigen en la actualidad.

El medio que informó sobre la presentación subraya que el Ministerio de Hacienda identificó como prioritaria la mejora de la financiación de sectores que durante años se han considerado afectados por una asignación insuficiente de fondos. Tanto Castilla-La Mancha como Murcia fueron mencionadas explícitamente como integrantes del bloque de regiones infrafinanciadas, lo que justifica el diseño de un tramo especial dentro del Fondo de Compensación Interterritorial. Esta medida busca equilibrar los recursos a aquellas autonomías que, ajustando el cálculo por habitante, no alcanzaban la media nacional antes de la reforma.

Junto a las grandes cifras asignadas a las principales comunidades, la propuesta también define repartos menores entre otras regiones. Extremadura obtendría 216 millones de euros adicionales y Cantabria, 46 millones, según lo expuesto en la rueda de prensa. El medio detalló que el nuevo diseño del Fondo de Compensación Interterritorial está pensado para asegurar que ninguna comunidad quede rezagada en la nueva estructura de financiación, otorgando prioridad a los territorios con menor dotación histórica.

La ministra de Hacienda argumentó durante la presentación, reportó el medio, que la iniciativa del Ejecutivo trata de "garantizar la suficiencia financiera de cada comunidad en función de sus necesidades objetivas y su población ajustada", en el marco de una estructura que sigue determinados criterios de equidad y solidaridad interterritorial. La propuesta presentada espera iniciar un proceso de negociación con los gobiernos autonómicos y el resto de formaciones políticas para alcanzar consenso sobre el mecanismo definitivo.

Según publicó el medio especializado, se prevé que el debate sobre esta reforma del sistema de financiación autonómica se convierta en un tema central de la agenda política y económica en los próximos meses, dada la magnitud de los recursos involucrados y el impacto que tendrá en la disposición y capacidad financiera de las comunidades autónomas para desarrollar sus competencias fundamentales. El texto de la propuesta contiene una distribución detallada de los fondos, la introducción de nuevos criterios de reparto y el rediseño de instrumentos compensatorios para equilibrar las diferencias históricas existentes.

De acuerdo con la información difundida, la argumentación oficial sostiene que el cambio propuesto en el modelo de financiación no solo busca incrementar los fondos disponibles, sino priorizar un criterio de justicia distributiva que permita corregir disparidades regionales diagnosticadas por diferentes informes técnicos y reivindicaciones autonómicas. El proceso de reforma quedará sujeto a posibles modificaciones y negociaciones entre las partes implicadas antes de convertirse en norma aplicable a partir de 2027, conforme a lo reportado por el medio tras la comparecencia de la ministra Montero.