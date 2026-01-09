Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 9 de enero

Gráficos sobre las precipitaciones en España estarán disponibles para su análisis a través de EpData. Según informó EpData, la plataforma permitirá que los suscriptores accedan de manera detallada a información visual sobre las lluvias registradas en el país, facilitando un seguimiento actualizado de este indicador social fundamental. Además, la misma jornada proporcionará insumos clave relativos a producción industrial española, inflación en Brasil y datos sobre el desempleo estadounidense.

De acuerdo con el detalle publicado por EpData, los materiales se distribuirán a lo largo del viernes 9 de enero para cubrir asuntos prioritarios de economía y sociedad. A las 9:00, los usuarios podrán consultar el Índice de Producción Industrial de noviembre de 2025 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos reflejan el comportamiento reciente de la industria en España y permiten evaluar variaciones en la actividad productiva, una información que resulta relevante para analistas, sector empresarial y responsables de la toma de decisiones económicas. La plataforma ha dispuesto el enlace correspondiente para acceder al gráfico y los datos actualizados.

El análisis internacional también formará parte de la agenda. Tal como consignó EpData, se facilitarán gráficos relacionados con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Brasil a partir de las 13:00. El seguimiento de la inflación en uno de los mayores mercados latinoamericanos constituye un parámetro utilizado habitualmente para proyectar tendencias económicas globales y regionales. Los conjuntos de datos proporcionados permitirán verificar las variaciones en los precios al consumo experimentadas en el país sudamericano y aportar contexto a la evolución de su economía interna.

A las 14:30, EpData entregará información visual sobre el desempleo en Estados Unidos. Estos gráficos, preparados con datos macroeconómicos del mercado laboral estadounidense, proporcionarán una visión de la evolución del empleo, el desempleo y su impacto en la economía internacional. La información detallada busca profundizar la comprensión del mercado laboral de Estados Unidos y su influencia sobre los mercados financieros y las economías dependientes de los flujos estadounidenses.

El apartado social de la agenda incluye gráficos sobre precipitaciones en España. EpData indicó que esta información estará disponible a través de una sección específica de su plataforma y ofrecerá datos sobre la distribución y la intensidad de las lluvias registradas en el territorio nacional. Estos análisis pueden resultar útiles para sectores vinculados a la gestión de recursos hídricos, la agricultura o la planificación urbana, entre otros.

Todos los gráficos y conjuntos de datos serán exclusivos para los abonados, quienes podrán acceder a los enlaces publicados por EpData para consultar y descargar la información en cada uno de los apartados mencionados. Aquellos interesados en aclarar dudas o solicitar información adicional disponen del canal de contacto habilitado por EpData.