Ubisoft cierra un estudio en Canadá dos semanas después de sindicalizarse

Ubisoft ha cerrado el estudio de Halifax (Canadá) 16 días después de haber formado el primer sindicado laboral de la compañía en América del Norte, afectando a más de 70 miembros de su plantilla.

En unas declaraciones a GamesIndustry.biz, un portavoz de Ubisoft ha alegado que el cierre se debe a un proceso de "medidas para optimizar las operaciones", que comenzó tras la pandemia de Covid-19, antes del proceso de sindicalización de Halifax.

"Nos comprometemos a apoyar a todos los miembros del equipo afectados durante esta transición con recursos, incluyendo indemnizaciones integrales y asistencia profesional adicional", ha declarado la compañía de videojuegos en un comunicado.

El estudio de Ubisfot Halifax anunció el pasado mes de diciembre que 61 de sus trabajadores se habían unido al Gremio de Trabajadores de Videojuegos y Medios de Canadá, una medida que el programador principal del estudio, Jon Huffman, calificó de "gran alivio".

Actualmente el estudio canadiense estaba trabajando en adaptaciones para móviles de títulos como Assasin's Creed o Rainbow Six.

Este último cierre forma parte de una serie de recortes y despidos en la compañía, como su estudio de RedLynx en Islandia o su filial sueca Massive Entertainment.