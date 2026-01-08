Tigres confirma que cuenta con el campeón del mundo Ángel Correa para el Clausura 2026

Monterrey (México), 8 ene (EFE).- El argentino Guido Pizarro, entrenador de los Tigres UANL mexicanos, confirmó este jueves que su compatriota Ángel Correa, campeón del Mundo en Catar 2022, recibió un permiso especial para volver hasta hoy a la ciudad, por lo que cuenta con él para el Clausura 2026 que arranca este fin de semana.

"Lo esperamos este jueves, le di una planificación especial porque venía desde el Mundial de Clubes sin tener descanso. A mí me preocupa que llegue en el mejor estado físico posible para que esté a tope en la temporada", señaló el estratega.

Pizarro acabó con los rumores que decían que por su ausencia de los entrenamientos, Correa quería abandonar a los felinos con los que ha sido una pieza fundamental desde que llegó en julio del año pasado a cambio de 10 millones de dólares, procedente del Atlético de Madrid, con el que disputó el Mundial de Clubes del 2025.

En el semestre pasado, el seleccionado argentino fue uno de los jugadores que más actividad tuvo. Acumuló 2.371 minutos en juegos de torneo de liga, en su fase regular, liguilla y Leagues Cup.

Su arribo fue uno de los más importantes en el fútbol mexicano, al que también llegaron figuras de la talla del costarricense Keylor Navas, con Pumas UNAM, y el francés Allan Saint-Maximin, con el América.

Tigres debutará en la primera jornada del Clausura 2026 el próximo domingo, cuando visite al San Luis.

Pizarro desveló que para este partido utilizará una base de jóvenes debido al poco tiempo de preparación que tuvo su plantel, que se reincorporó a los trabajos el lunes pasado debido a su participación en la final del Apertura 2025 que perdieron ante el Toluca el pasado 14 de diciembre.

"Desde la primer fecha intentaremos sumar, a pesar de que usaremos muchos chicos que deseamos que se desarrollen. Queremos tener muchos jóvenes en el plantel profesional pensando en el Tigres de hoy, pero sobre todo en el de mañana", explicó el técnico.

El timonel también habló sobre la falta de refuerzos, aunque subrayó que una de sus prioridades es dar continuidad a los jóvenes de la cantera.

"Trabajamos en el plantel que tenemos. Ya el semestre pasado demostramos que estamos aptos para pelear por el título. Hay chicos que vemos aptos para competir, pero también estamos trabajando para incorporar gente, mientras seguiremos construyendo con los jóvenes", concluyó Pizarro. EFE