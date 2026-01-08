Segundo vuelo evacua 145 turistas varados en isla de Socotra y se prevén dos tandas más

Saná, 8 ene (EFE).- Un segundo vuelo de evacuación con 145 extranjeros partió este jueves de Socotra hacia la ciudad saudí de Yeda, mientras las autoridades trabajan para evacuar al resto de turistas en dos vuelos más, sin conocer si la veintena de españoles atrapados han podido dejar la isla yemení, informó a EFE el vicegobernador y responsable de Cultura y Turismo del archipiélago de Socotra, Yahya Saleh Afrar.

Este vuelo se produjo tras una primera evacuación ayer, miércoles, que transportó a 179 personas, la primera tanda de los turistas que quedaron varados en la isla por la interrupción del tráfico aéreo por los combates en la parte continental del Yemen, indicó Afrar.

Asimismo, indicó que se prevén dos vuelos adicionales para el viernes y el sábado para evacuar a los turistas restantes de la isla, aunque no señaló si la veintena de españoles atrapados salieron en el vuelo de hoy o están asignados para los de estos próximos dos días.

Fuentes del Ministerio de Exteriores español indicaron este jueves a EFE que los españoles continúan en la isla y que se encuentran bien.

Afrar aclaró que se espera que unos 150 pasajeros salgan el viernes, mientras que un cuarto vuelo está previsto para el sábado para el resto del total de 600 turistas que quedaron atrapados.

"Los vuelos continuarán hasta que todos los varados hayan sido evacuados de forma segura", dijo Afrar, quien reconoció que hubo "confusión el primer día de la operación, ya que muchos turistas temían que el cierre del aeropuerto se prolongara debido al conflicto más amplio en el Yemen".

"Todos querían viajar, pero todos tenían miedo", declaró Afrar, quien añadió que la aerolínea yemení Yemen Airways (Yemenia) ha "controlado la situación y que las reservas se están tramitando sin problemas".

Igualmente indicó que la aerolínea está dando prioridad a las "familias, los pasajeros mayores, los niños y los enfermos".

Una vez que los viajeros supieron que los vuelos continuarían, "ahora se sienten tranquilos", concluyó.

El tráfico aéreo en el principal aeropuerto de Socotra se paralizó en medio de los combates entre las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en la parte continental del Yemen, lo que interrumpió los planes de regreso de los turistas que visitaban el remoto archipiélago.

La suspensión del tráfico aéreo se produjo tras la retirada de las tropas emiratíes del Yemen (en el marco de la coalición que lidera Riad) la semana pasada, dentro de un plazo de 24 horas establecido por el Gobierno yemení reconocido internacionalmente respaldado por Arabia Saudí, lo que provocó la cancelación de los vuelos de regreso previstos a Abu Dabi.

Socotra, un archipiélago declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el Océano Índico, a más de 300 kilómetros al sur de la costa del Yemen, era hasta finales de diciembre ampliamente accesible por aire a través de Abu Dabi, aunque ahora mismo sólo operan vía Arabia Saudí.