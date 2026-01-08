Agencias

Segundo vuelo evacua 145 turistas varados en isla de Socotra y se prevén dos tandas más

Guardar

Saná, 8 ene (EFE).- Un segundo vuelo de evacuación con 145 extranjeros partió este jueves de Socotra hacia la ciudad saudí de Yeda, mientras las autoridades trabajan para evacuar al resto de turistas en dos vuelos más, sin conocer si la veintena de españoles atrapados han podido dejar la isla yemení, informó a EFE el vicegobernador y responsable de Cultura y Turismo del archipiélago de Socotra, Yahya Saleh Afrar.

Este vuelo se produjo tras una primera evacuación ayer, miércoles, que transportó a 179 personas, la primera tanda de los turistas que quedaron varados en la isla por la interrupción del tráfico aéreo por los combates en la parte continental del Yemen, indicó Afrar.

Asimismo, indicó que se prevén dos vuelos adicionales para el viernes y el sábado para evacuar a los turistas restantes de la isla, aunque no señaló si la veintena de españoles atrapados salieron en el vuelo de hoy o están asignados para los de estos próximos dos días.

Fuentes del Ministerio de Exteriores español indicaron este jueves a EFE que los españoles continúan en la isla y que se encuentran bien.

Afrar aclaró que se espera que unos 150 pasajeros salgan el viernes, mientras que un cuarto vuelo está previsto para el sábado para el resto del total de 600 turistas que quedaron atrapados.

"Los vuelos continuarán hasta que todos los varados hayan sido evacuados de forma segura", dijo Afrar, quien reconoció que hubo "confusión el primer día de la operación, ya que muchos turistas temían que el cierre del aeropuerto se prolongara debido al conflicto más amplio en el Yemen".

"Todos querían viajar, pero todos tenían miedo", declaró Afrar, quien añadió que la aerolínea yemení Yemen Airways (Yemenia) ha "controlado la situación y que las reservas se están tramitando sin problemas".

Igualmente indicó que la aerolínea está dando prioridad a las "familias, los pasajeros mayores, los niños y los enfermos".

Una vez que los viajeros supieron que los vuelos continuarían, "ahora se sienten tranquilos", concluyó.

El tráfico aéreo en el principal aeropuerto de Socotra se paralizó en medio de los combates entre las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en la parte continental del Yemen, lo que interrumpió los planes de regreso de los turistas que visitaban el remoto archipiélago.

La suspensión del tráfico aéreo se produjo tras la retirada de las tropas emiratíes del Yemen (en el marco de la coalición que lidera Riad) la semana pasada, dentro de un plazo de 24 horas establecido por el Gobierno yemení reconocido internacionalmente respaldado por Arabia Saudí, lo que provocó la cancelación de los vuelos de regreso previstos a Abu Dabi.

Socotra, un archipiélago declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el Océano Índico, a más de 300 kilómetros al sur de la costa del Yemen, era hasta finales de diciembre ampliamente accesible por aire a través de Abu Dabi, aunque ahora mismo sólo operan vía Arabia Saudí.

Temas Relacionados

EFEPAISAJE NATURALATARDECER

Últimas Noticias

Quique Setién confirma que el FC Barcelona ya no le debe dinero

El técnico cántabro aseguró que el club catalán ya saldó todas las obligaciones económicas tras su salida, mientras mantiene un litigio abierto con el Villarreal, pendiente aún de un fallo judicial respecto a pagos atrasados

Quique Setién confirma que el

Rusia anuncia la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk en el marco de su invasión de Ucrania

El Ministerio de Defensa ruso informó que el grupo militar Este controló la localidad de Bratskoye en Dnipropetrovsk, mientras continúan las operaciones militares y el Gobierno ucraniano aún no se pronuncia respecto a los desarrollos recientes

Rusia anuncia la toma de

Demandan a Bad Bunny y su sello disquero por 16 millones de dólares

Infobae

El Puerto de Tarragona activa su plan de autoprotección en fase de alerta tras el bloqueo de agricultores

Cerca de un centenar de manifestantes impide el paso al recinto con sus tractores, exigiendo frenar acuerdos que consideran dañinos para el sector agrícola, mientras se despliega seguridad adicional y se extiende la protesta hasta el lunes según el gremio local

El Puerto de Tarragona activa

Kurdosirios afirman haber repelido bombardeo a gran escala de fuerzas de Damasco en Alepo

Infobae