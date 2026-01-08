Agencias

Mahou San Miguel crece en Estados Unidos con el lanzamiento de su primera cerveza sin alcohol

Guardar

Mahou San Miguel refuerza su presencia en Estados Unidos y acelera su diversificación con el lanzamiento de Founders Nonetheless, su primera cerveza sin alcohol en el mercado estadounidense, según informa en un comunicado.

En concreto, la cervecera española exporta con este lanzamiento su conocimiento en un segmento que ya representa cerca del 30% de su volumen total de ventas.

De esta forma, Founders se adentra en una categoría que ya está consolidada en España y que despega en Estados Unidos, donde la cervecera aterrizó hace más de una década y donde ya cuenta con tres centros de producción.

El lanzamiento de esta nueva cerveza, que estará disponible en el canal de alimentación, coincide con el 'Dry January', uno de los momentos clave para el consumo de bebidas sin alcohol en Estados Unidos.

"El auge de las opciones sin alcohol de alta calidad es una de las tendencias más relevantes del sector de bebidas en Estados Unidos. Con Founders Nonetheless, damos un paso natural en la evolución de la marca, ampliando nuestra propuesta para llegar a nuevos consumidores sin renunciar a la artesanía, el sabor y la calidad que la definen. Queremos estar presentes en más momentos de consumo y ofrecer una alternativa excepcional para cualquier ocasión", ha explicado el consejero delegado de Mahou USA, Elton Andres Knight.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Francia recalca que Groenlandia no está a la venta: "No estamos en la era en la que Luisiana podía comprarse"

El jefe de la diplomacia francesa subraya que la isla ártica no puede ser objeto de transacción tras los intentos de la Casa Blanca de negociar formalmente su anexión, mientras Europa reafirma el respaldo a las autoridades danesas

Francia recalca que Groenlandia no

Aplazado por sexta vez el fallo sobre la paralización de un complejo contaminante en Túnez

Infobae

El CAC 40 termina con una leve subida (+0,12 %) en una sesión liderada por BNP Paribas

Infobae

El Gobierno de EE.UU. asegura que 650.000 inmigrantes irregulares han sido deportados

Infobae

Detenido el patrón de una patera interceptada en La Unión por favorecimiento de la inmigración irregular

Siete ciudadanos de origen norteafricano, localizados en condiciones precarias en una embarcación rumbo a la costa murciana, reciben atención sanitaria tras ser rescatados, mientras la investigación desvela indicios de delitos cometidos por uno de los ocupantes

Detenido el patrón de una