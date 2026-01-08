La Reina Letizia entrega los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo a Emma Tucker y Laurent Richard

El acto de entrega de los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo estuvo presidido por un sentido homenaje a periodistas fallecidos en el ejercicio de su labor, como Julio A. Parrado y Julio Fuentes, ambos víctimas en zonas de guerra, y José Luis López de Lacalle, columnista asesinado por ETA. Sobre este trasfondo, la ceremonia reconoció públicamente la importancia de resguardar la integridad periodística y de reivindicar la libertad de expresión, en un contexto internacional donde persisten amenazas a los profesionales de la prensa.

Según informó la Casa Real, la Reina Letizia entregó el jueves los galardones correspondientes a la vigésima tercera edición de estos prestigiosos reconocimientos, otorgados en esta ocasión a Emma Tucker, directora de The Wall Street Journal, y Laurent Richard, presidente de Forbidden Stories. El acto tuvo como escenario la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y contó con la asistencia de figuras institucionales como el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente ejecutivo de Unidad Editorial, Marco Pompignoli; el director de El Mundo, Joaquín Manso; y el director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Tomás Marco.

Tal como consignó el medio El Mundo, los premios subrayan la defensa de la libertad de expresión y la ética periodística como valores fundamentales. Este año, la edición se centró en reconocer a dos periodistas cuyas trayectorias están marcadas por el exilio y la defensa de los principios básicos del oficio, destacando la valentía y el rigor en su trabajo.

El jurado valoró especialmente el recorrido profesional de Emma Tucker, quien se ha convertido en la primera mujer al frente de The Wall Street Journal desde su fundación. De nacionalidad británica y con una perspectiva paneuropea, Tucker asumió la dirección del diario estadounidense tras haber liderado anteriormente The Sunday Times. Su inicio en el periodismo se remonta al Financial Times, donde trabajó como corresponsal. Según detalló El Mundo, su labor en distintas redacciones y su actual función han sido interpretadas como símbolo de solvencia y equilibrio en un contexto donde la prensa estadounidense enfrenta incertidumbres y desafíos.

Por su parte, el reconocimiento a Laurent Richard resalta su contribución como responsable de Forbidden Stories, un consorcio de investigación internacional que tiene como misión continuar los trabajos de periodistas amenazados o asesinados. Bajo su liderazgo, el consorcio ha impulsado investigaciones de alcance global, como el Proyecto Daphne. Esta investigación surgió a raíz del asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana y agrupó a 45 reporteros de 18 medios internacionales, entre los que se incluyen The New York Times y Le Monde. El propósito primordial ha consistido en salvaguardar la integridad del mensaje periodístico frente a los intentos de acallarlo mediante la violencia, destacó la publicación de El Mundo.

Los galardones entregados incluyen una dotación de 20.000 euros y una escultura conmemorativa realizada por el artista Martín Chirino. Según informó la organización, estos premios reconocen el compromiso ético, la defensa de la libertad de expresión y el rigor de los periodistas distinguidos.

El evento mantuvo presente la memoria de profesionales que perdieron la vida cubriendo conflictos o como consecuencia de su trabajo de denuncia. Según reportó El Mundo, la figura de Julio A. Parrado, corresponsal fallecido en Irak, y la de Julio Fuentes, reportero muerto en Afganistán, junto con el recuerdo de José Luis López de Lacalle, constituyen ejemplos de las dificultades y riesgos inherentes al ejercicio periodístico, especialmente en contextos hostiles.

El Mundo subrayó que la ceremonia sirvió para reafirmar el sentido de la profesión y la necesidad de proteger el derecho a la información y la libertad en el trabajo periodístico. Las historias de exilio, integridad y denuncia de los galardonados se enmarcaron como referentes para las nuevas generaciones, en un momento donde la independencia de la prensa continúa sujeta a desafíos en distintos países del mundo.

La presencia institucional en la gala puso de manifiesto la importancia concedida, desde diferentes ámbitos del Estado y la sociedad, al papel de la prensa como garante de derechos y libertades. Según publicó El Mundo, la entrega de estos premios representa tanto un reconocimiento individual como una reivindicación colectiva de los valores esenciales del periodismo.