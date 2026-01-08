La inflación de México repunta un 0,28% en diciembre y cierra el 2025 en el 3,69%

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de México se situó en el 3,69% interanual al cierre del 2025, lo que supone un repunte del 0,28% en diciembre respecto al mes anterior y un alza del 0,52% en comparación con el ejercicio previo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, aumentó un 0,41% a tasa mensual hasta el 4,33% anual.

Si se desglosa por componentes, las tarifas autorizadas por el gobierno sufrieron el mayor encarecimiento interanual (5,94%), seguido de la educación (5,82%) y los productos pecuarios (5,76%). Solo la división de frutas y verduras registró un descenso en sus precios del 5,62%.

En el mes de diciembre, los alimentos, bebidas y tabaco aumentaron un 0,57%, seguido de las tarifas autorizadas por el gobierno (0,53%) y los servicios (0,48%, mientras que las frutas y verduras se abarataron un 2,82% y los productos agropecuarios un 0,66%.

El banco central de México (Banxico) optó por recortar en 25 puntos básicos, hasta el 7%, los tipos de interés en su última reunión sobre política monetaria, celebrada a mediados de diciembre, por la debilidad económica.

Asimismo, revisó al alza sus previsiones de inflación ante mayores riesgos externos, entre los que destaca las posibles modificaciones en la política económica de Estados Unidos.