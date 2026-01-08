La inflación de Costa Rica finaliza el 2025 en negativo y se convierte en la segunda más baja en diez años

El Banco Central de Costa Rica adoptó a mediados de diciembre de 2025 una reducción en los tipos de interés de 25 puntos básicos, situándolos en 3,25%, en un contexto nacional caracterizado por un dinamismo económico y tasas de desempleo próximas a sus niveles más bajos. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), este ajuste en la política monetaria coincidió con el cierre del año 2025, cuando la inflación interanual del país experimentó una disminución de -1,23%. El dato representa la segunda mayor caída anual en una década, según consignó el INEC, superada solo por la registrada en 2023, cuando la variación se ubicó en -1,77%.

El medio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) detalló que, durante el mes de diciembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) experimentó un leve incremento mensual de 0,08%. No obstante, la medición anual reflejó una baja consolidada a lo largo de los meses precedentes. El análisis de la composición del IPC evidenció que el 47% de los bienes y servicios incluidos en el índice presentaron aumentos en sus precios a lo largo de los últimos doce meses. Un 35% mostró disminuciones, mientras que el 18% restante no registró variación alguna.

La evolución de los precios por divisiones de consumo mostró comportamientos diferenciados. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas encabezaron los incrementos, con una subida acumulada del 0,78% en 2025. A continuación, los bienes y servicios diversos registraron un alza del 0,36%, el sector de bebidas alcohólicas y tabaco subió 0,32% y las actividades relacionadas con recreación, deporte y cultura aumentaron en 0,30%. Por el contrario, el rubro del transporte fue el que más contribuyó a la caída general de la inflación al reducir sus precios en 1,09%. Las prendas de vestir y el calzado bajaron en 0,68%, mientras que tanto el sector de información y comunicación como el de alquiler y servicios asociados a la vivienda registraron una caída marginal de 0,03%.

De acuerdo con los datos publicados por el INEC, el contexto económico de Costa Rica en 2025 se caracterizó por señales de crecimiento en la actividad económica y una estabilidad que derivó en mínimos históricos en el desempleo nacional. Esto permitió que el Banco Central pudiera tomar la decisión de reducir la tasa de referencia para el crédito interbancario a corto plazo, de modo que el tipo de interés pasara de 3,50% a 3,25%. La medida se implementó con el objetivo de fortalecer el flujo de crédito, facilitar el acceso a préstamos e incentivar el consumo y la inversión.

El análisis de la dinámica inflacionaria pone en relieve que, pese a la baja histórica del índice general, las variaciones entre los distintos componentes del consumo fueron heterogéneas. La subida de precios en alimentos, bebidas, tabaco y servicios culturales contrastó con las reducciones observadas en otros sectores, en particular el transporte y la indumentaria. Esta divergencia en el comportamiento de los precios refleja ajustes específicos a nivel de oferta y demanda en los distintos rubros de la economía nacional.

La caída interanual del -1,23% del IPC durante 2025 marca la segunda ocasión durante la última década en que Costa Rica experimenta una inflación anual negativa de tal magnitud, según consignó el INEC. La anterior se había dado en 2023 con una variación aún menor. Esta tendencia sitúa al país en una coyuntura poco frecuente en la región latinoamericana, donde predominan tasas de inflación positivas.

El balance de precios al consumidor confirma que, aunque casi la mitad de los productos y servicios estudiados por el INEC subieron su precio, ese movimiento fue compensado ampliamente por las bajadas y la estabilidad registrada en el resto del universo analizado. El comportamiento destacado de la inflación en el país, sumado a las decisiones del Banco Central, configura un escenario en el que autoridades y agentes económicos monitorean el impacto de estos cambios sobre el poder adquisitivo y la dinámica productiva nacional.

El INEC destaca que la evolución del IPC es el resultado de factores estructurales y coyunturales que han impactado en los valores de los principales componentes del consumo en Costa Rica. El sector del transporte, por ejemplo, ha venido mostrando ajustes a la baja vinculados a cambios en los precios internacionales de combustibles y modificaciones en la demanda interna. Sectores como la alimentación y los servicios relacionados mantienen presiones inflacionarias que se reflejan en aumentos modestos, afectados por la volatilidad en los precios de insumos y tendencias de consumo.

La política monetaria implementada por el Banco Central se enmarca en la intención de mantener la estabilidad de precios, facilitar la recuperación de la economía tras las presiones inflacionarias de ciclos anteriores y reforzar la generación de empleo. Según reportó el INEC, la articulación entre tasas referenciales más bajas y un control de la inflación negativa ha sido un elemento relevante del entorno macroeconómico de Costa Rica durante 2025.

Por su parte, la distribución porcentual de los cambios de precio en el IPC durante el año evidencia una estructura de consumo en la que la mayoría de bienes y servicios se mantuvieron estables o con alteraciones poco significativas, lo que ha facilitado la transición hacia escenarios de baja inflación. El monitoreo constante de los principales rubros de gasto es una de las herramientas empleadas por el INEC para dar seguimiento al efecto de las medidas monetarias y la evolución del mercado laboral sobre los precios al consumidor.

En suma, los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos reflejan el cierre de 2025 con la segunda inflación más baja de la última década en Costa Rica, en un escenario de estabilidad económica y bajo desempleo, e impulsan el análisis sobre los factores que influyeron en el comportamiento disímil de los distintos sectores que integran el consumo nacional.