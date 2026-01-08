Francia declara la alerta roja en el norte del país ante la llegada de la tormenta 'Goretti'

La emisión de una alerta naranja que involucra a más de 20 departamentos del norte, noroeste y oeste de Francia, incluida la región en la que se encuentra la capital, se une a la declaración de alerta roja en el departamento de la Mancha, donde las previsiones meteorológicas anticipan ráfagas de viento superiores a los 160 kilómetros por hora a raíz del avance de la tormenta 'Goretti'. Según informó el medio de comunicación, las autoridades francesas reforzaron las medidas de seguridad y advirtieron sobre la posibilidad de fuertes nevadas y riesgos para la seguridad pública derivados del temporal.

De acuerdo con las autoridades y la agencia meteorológica francesa, la decisión de declarar la alerta roja responde a la inminente llegada de la borrasca 'Goretti', cuyas características incluyen vientos extremadamente fuertes, con proyecciones que alcanzan los 160 kilómetros por hora en zonas costeras y hasta 140 kilómetros por hora en áreas interiores del departamento de la Mancha. Las autoridades han solicitado a la población local que extreme precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas, informó el medio.

El medio consignó además que la tormenta ya provocó la cancelación de vuelos en diversas regiones europeas, mientras que en áreas específicas del norte de Francia, incluida la región de la Mancha, se reportan intensos episodios de nieve. La agencia meteorológica de Francia emitió un comunicado donde detalló que "hacia la tarde del jueves, la perturbación asociada a la borrasca 'Goretti' se acercará a Bretaña y, durante la tarde y la noche del día siguiente, afectará rápidamente a todas las zonas del noroeste del país. En el departamento de la Mancha también se esperan ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora en zonas del interior”.

El desarrollo del fenómeno meteorológico ha generado un despliegue especial de recursos de emergencias y un monitoreo constante de la evolución del temporal, especialmente en aquellas localidades que pueden verse más afectadas por el viento y las nevadas, según detalló el medio. Las autoridades reiteraron la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, resguardarse en espacios seguros y mantenerse informados a través de los comunicados oficiales, ante la posibilidad de interrupciones en el suministro de energía, daños en infraestructuras y el colapso de vías de comunicación.

En la región de París y en otros departamentos bajo alerta naranja, la agencia meteorológica advirtió sobre vientos que podrían superar los 140 kilómetros por hora, lo que representa un riesgo potencial para la operación de servicios y la integridad física de los ciudadanos. Ante las condiciones inusualmente severas para el mes, las administraciones municipales han implementado planes de contingencia y revisado los protocolos de intervención para responder ágilmente a incidentes derivados de la tormenta, consignó la agencia.

El medio precisó que se han registrado cancelaciones de vuelos y perturbaciones en la movilidad terrestre y aérea, con compañías y operadores de transporte emitiendo actualizaciones para los usuarios afectados por el temporal. Además, se recomendó a la ciudadanía revisar las condiciones meteorológicas antes de planificar desplazamientos y colaborar con los servicios de emergencia siguiendo las indicaciones de las autoridades locales.

Las previsiones de la agencia meteorológica sostienen que la fase más intensa del temporal afectará especialmente durante la tarde del jueves y la noche del viernes, con posibilidad de que las condiciones extremas se prolonguen dependiendo de la evolución de la borrasca 'Goretti'. Ante la magnitud del evento, se mantiene la vigilancia sobre los sistemas eléctricos, las líneas de comunicación y las estructuras expuestas al viento, entre ellas tendidos eléctricos y árboles de grandes dimensiones, según publicó el medio.

Hasta el momento, no se reportan víctimas ni daños mayores, aunque las autoridades instan a la sociedad a permanecer alerta frente a las variaciones que el avance del temporal pudiera presentar, especialmente en municipios costeros y en zonas donde la acumulación de nieve puede generar complicaciones adicionales. El monitoreo por parte de los servicios meteorológicos continuará en coordinación con los servicios de protección civil y los gobiernos locales para garantizar una respuesta adecuada ante cualquier eventualidad asociada a la tormenta 'Goretti'.