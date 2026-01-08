FlixOlé estrena las dos únicas películas protagonizadas por Isabel Pantoja

La plataforma FlixOlé sumó versiones restauradas de “Yo soy esa” y “El día que nací yo” a su colección dedicada a referentes del cine musical y costumbrista español, abordando el aporte de Isabel Pantoja al género desde su debut fílmico en la década de 1990. Según informó FlixOlé, las dos únicas películas en las cuales la artista sevillana protagonizó papeles principales estarán disponibles desde el viernes 9 de enero dentro de la selección “Nuestras Folclóricas”, donde se reúnen títulos que siguen la trayectoria de intérpretes clave como Imperio Argentina, Juanita Reina, Concha Piquer, Lola Flores y Carmen Sevilla.

Tal como publicó FlixOlé, la colección no solo revisita la filmografía de quienes transformaron los cimientos de la música popular llevada al cine, sino que también permite recordar el impacto de Pantoja como figura central de la copla durante un periodo de transición para el género. En esos años, su paso por el cine marcó el regreso de la copla a las pantallas tras una etapa de menor visibilidad, adaptando clásicos populares y temas propios en nuevos contextos mediáticos y sociales.

El medio FlixOlé detalló que el primer largometraje, “Yo soy esa”, dirigido por Luis Sanz en 1990, marcó la llegada de Isabel Pantoja al cine en un momento atravesado por circunstancias personales complejas. El rodaje y estreno de la película tuvieron lugar tras la muerte de su esposo, el torero Francisco Rivera, “Paquirri”, lo que dotó de una especial carga emocional a la producción. La propia Pantoja confesó que filmar la película funcionó como una vía de escape de la situación que atravesaba, permitiéndole salir del “encierro” impuesto por el duelo mediático.

En “Yo soy esa”, la cantante encarna dos personajes: Ana Montes, una artista reconocida cuyo esposo atraviesa problemas con la adicción al juego y las drogas, papel interpretado por José Coronado; y Carmen Torres, una presencia alternativa en la vida de la protagonista. El argumento presenta a la pareja en el estreno de la propia película, mecanismo narrativo que mezcla experiencia personal y ficción. Entre los múltiples episodios musicales, la artista interpreta composiciones emblemáticas de su repertorio, incluyendo “Se me enamora el alma”, “Ojos verdes”, “Como dos barquitos” y la canción que da título a la película. Según consignó FlixOlé, el largometraje contó con un presupuesto de 300 millones de pesetas y logró recaudar más de 650 millones, lo que llevó a la producción de un segundo proyecto para la intérprete.

“El día que nací yo”, la otra película que ahora integra la colección restaurada, fue dirigida por Pedro Olea y escrita por Jaime de Armiñán. En este drama con elementos humorísticos, Isabel Pantoja se pone en la piel de Juana Medina, una vendedora de pescado en un mercado que además canta en un tablao gitano durante los fines de semana. La trama se intensifica cuando el personaje interpretado por Arturo Fernández, un profesor exiliado por motivos políticos, solicita la ayuda de Juana para la elaboración de un diccionario caló. Con el tiempo, la protagonista desarrolla sentimientos hacia el profesor, pero también hacia un cura con ideas anarquistas, quien se ve obligado a escapar del país para evitar a las autoridades del franquismo. Pantoja contribuye activamente a esta fuga, reflejando la complejidad social y política del contexto retratado en la película.

De acuerdo con la información publicada por FlixOlé, la colección “Nuestras Folclóricas” reúne una veintena de títulos que recorre la evolución del cine musical español entre los años treinta y finales del siglo veinte. Entre los largometrajes incluidos figuran clásicos como “Carmen la de Triana” protagonizado por Imperio Argentina, “Mariquilla Terremoto y Torbellino” con Estrellita Castro, “La Dolores” de Concha Piquer, “La violetera” y “El último cuplé” de Sara Montiel, “La corista” de Marujita Díaz y “La Faraona” y “El balcón de la luna” con Lola Flores. Según describe el catálogo difundido por FlixOlé, la colección funciona como una retrospectiva que conecta las historias, estilos y trayectorias de distintas intérpretes con el desarrollo de la cultura musical y el cine popular en España.

El medio FlixOlé indicó que la incorporación de los dos títulos protagonizados por Isabel Pantoja busca destacar su influencia en la cultura popular y su aporte a la renovación del género en momentos de cambio. Desde los inicios de su carrera, la artista ya había recibido propuestas para debutar en la gran pantalla, como ocurrió a fines de los años setenta con “La Coquito”, proyecto finalmente rechazado por negarse a participar en escenas de desnudo incluidas en el guion escrito por Pedro Masó. Sólo años más tarde, Pantoja aceptó el trabajo en “Yo soy esa”, película producida específicamente para ella por Víctor Manuel y que al alcanzar éxito comercial abrió paso al rodaje de “El día que nací yo”.

Los dos largometrajes, restaurados para su visualización en la plataforma, consolidan en palabras de FlixOlé la relevancia de la artista sevillana y su influencia en la percepción social y mediática del cine musical español. La integración de estas películas completa además un recorrido que, según el catálogo de la propia plataforma, refleja la diversidad y evolución del género a través de figuras femeninas que llegaron a liderar la escena artística nacional durante el siglo veinte.