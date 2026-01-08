El líder norcoreano promete a Putin apoyar "incondicionalmente todas sus políticas y decisiones"

El intercambio epistolar entre los líderes de Corea del Norte y Rusia ha puesto de relieve el grado de sintonía diplomática entre ambos países. Kim Jong Un, al responder una carta enviada por Vladimir Putin con motivo de su cumpleaños, afirmó su disposición de apoyar de manera incondicional todas las políticas y decisiones del mandatario ruso. Según la información publicada por la agencia norcoreana KCNA y replicada por diversos medios internacionales, la comunicación enfatiza el carácter duradero de esta decisión y subraya la intención de Pyongyang de mantener una coordinación constante con Moscú.

La carta de Kim Jong Un, citada por la KCNA y reproducida por distintos medios, reitera la voluntad del líder norcoreano de estar junto a Putin “por su bien y el de Rusia”, en lo que describe como una decisión firme y perdurable. Según consignó la agencia, este gesto diplomático se produce en el marco de un fortalecimiento reciente de la cooperación bilateral, destacando la colaboración en asuntos militares y estratégicos.

Esta declaración ocurre pocos meses después de que Pyongyang y Moscú evidenciaran una intensificación en su cooperación, especialmente en el ámbito de defensa, según informó la agencia norcoreana y recogió la prensa internacional. En su misiva, Kim reconoce la carta de “calurosa felicitación” enviada por Putin como una “profunda expresión de amistad y confianza”, extendiendo su agradecimiento por ese mensaje recibido tras su cumpleaños.

El compromiso de Corea del Norte no solo queda plasmado en el plano personal, sino que se traslada a la naturaleza de la relación intergubernamental. Kim describió el vínculo de amistad con Putin como uno de los más valiosos y motivo de orgullo para su país. Tal como recogió la agencia KCNA, el dirigente norcoreano afirmó que la cooperación entre ambas naciones persistirá en ámbitos diversos, sustentada en el espíritu de una “asociación estratégica integral” y los intereses y aspiraciones de ambos Estados.

Kim extendió también buenos deseos al mandatario ruso, destacando su sincero anhelo por la buena salud y éxito de Putin en todas sus tareas, y expresó su esperanza de “éxito y victoria” para el pueblo de Rusia. La carta finalizó con expresiones de aprecio y deseos personales, marcando nuevamente el tono cercano del intercambio. De acuerdo con los reportes de la agencia KCNA, la comunicación refuerza el mensaje de que la cooperación y el respaldo mutuo continuarán guiando la relación entre Pyongyang y Moscú.