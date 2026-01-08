Agencias

El ICE, la gigantesca herramienta de Trump contra la inmigración

Guardar

Redacción Internacional, 8 ene (EFE).- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es la agencia de EE.UU. encargada de la identificar, detener y deportar inmigrantes irregulares, así como de investigar delitos como trata de personas o contrabando trasnacional.

Se creó en 2003 en virtud de la Ley de Seguridad Nacional que fusionó las antiguas agencias de inmigración y aduanas tras los atentados del 11 de septiembre.

Tras la llegada de Donal Trump a la Casa Blanca para su segundo mandato, se ha convertido en la agencia federal que más ha crecido al triplicarse su presupuesto anual (ha pasado de unos 8.000 millones de dólares anuales a cerca de 30.000) especialmente para un programa acelerado de contratación y formación de agentes de inmigración.

Con esa inyección presupuestaria, la Inmigration and Customs Enforcement (ICE) ha llegado a una plantilla de más de 22.000 personas -ha duplicado sus efectivos- que trabajan en 400 oficinas dentro y fuera de EE.UU. incluyendo oficiales de deportación, agentes especiales, analistas y otro personal.

De acuerdo con su página web, el ICE tiene como principal misión fortalecer la seguridad fronteriza y prevenir el movimiento ilegal de personas, bienes y fondos hacia Estados Unidos y fuera del país, así como prevenir y combatir el terrorismo y el crimen trasnacional "en casa y en el extranjero".

Desde su creación, el ICE ha acumulado numerosas críticas y denuncias por discriminación y racismo que se han disparado desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, que lo ha convertido en la herramienta fundamental de su política de deportaciones masivas.

Los agentes de inmigración han protagonizado redadas masivas ordenadas por el presidente en algunas de las denominadas 'ciudades santuario', gobernadas por dirigentes demócratas y tradicionalmente garantes de los derechos de los migrantes.

Además del aumento de efectivos para las redadas en comercios, asociaciones y centros de trabajo, el ICE se beneficia de una interpretación más restrictiva de los derechos de los inmigrantes que permite a los agentes detenciones y deportaciones sin control judicial. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hamás dice que facilitará entrega del gobierno de Gaza a un comité, siguiendo la tregua

Infobae

Ribera critica la salida de EEUU de la Convención del Clima: "La Casa Blanca no se preocupa por el medio ambiente"

La vicepresidenta europea, Teresa Ribera, lamenta el alejamiento estadounidense de organismos climáticos, señalando que valores como la cooperación y la justicia se ven relegados, mientras Washington justifica la medida por intereses nacionales y desconfianza hacia agendas multilaterales

Ribera critica la salida de

Vox apoya las protestas de agricultores y pide comparecer a Ordeig: "Es un auténtico traidor"

Tras criticar el pacto entre la UE y Mercosur, el portavoz Joan Garriga exige la presencia de Òscar Ordeig en el Parlament, acusa públicamente al Govern de abandonar al campo catalán y llama a frenar políticas impulsadas por Bruselas

Vox apoya las protestas de

Concluye sin resultado la jornada de búsqueda del niño español tras el naufragio en Indonesia

Infobae

La filial de aviación de Dassault eleva casi un 8% su previsión de ventas para 2025, hasta 7.000 millones

El fabricante francés, tras entregar más aviones militares y civiles en 2025 en comparación con el año anterior y sumar nuevos encargos, estima ahora un crecimiento significativo de su cifra de negocio para el próximo ejercicio

La filial de aviación de