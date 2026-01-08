Agencias

El centrocampista Javi Hernández se va cedido del RCD Espanyol al CD Mirandés

El RCD Espanyol de Barcelona ha cerrado la cesión al CD Mirandés hasta el final de esta temporada del centrocampista catalán Javier Hernández, de 21 años y que tenía escaso protagonismo en el primer equipo perico.

Así lo indicó este jueves el Espanyol en su página web. "Ésta será la segunda experiencia de Javi Hernández en LaLiga Hypermotion tras jugar la pasada temporada en la SD Huesca, donde rindió a un alto nivel", añadió la entidad espanyolista en su nota oficial.

"El club le desea mucha suerte en esta nueva etapa profesional", zanjó el breve comunicado de prensa sobre un Javi Hernández que en esta campaña solo ha disputado hasta ahora dos partidos oficiales, ambos de Copa del Rey MAPFRE contra el Atlètic Lleida y luego ante el Atlético Baleares.

