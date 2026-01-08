Dinamarca ve reunión con Rubio sobre Groenlandia como un avance en el diálogo

Copenhague, 8 ene (EFE).- El Gobierno danés considera la reunión de la próxima semana con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para hablar sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, como una buena noticia y un avance en la vía del diálogo.

"Este es el diálogo que es necesario y que el Gobierno ha pedido, junto con el Ejecutivo groenlandés", dijo este jueves a la televisión pública danesa DR el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya reiterado en los últimos días su interés por hacerse con Groenlandia por motivos de seguridad nacional.

Rubio confirmó ayer en el Capitolio que se reunirá la semana que viene en Washington con la diplomacia danesa, una entrevista que su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, había solicitado hace dos días y en la que también estará presente la consejera groenlandesa para Asuntos Exteriores, Vivian Motzfeldt.

"Creo que es una noticia muy buena, porque muestra que ahora tendremos la posibilidad de hablar directamente juntos en vez de hacerlo a través de los medios", afirmó Poulsen.

La Casa Blanca había insistido ayer en que la diplomacia es la primera opción de Trump para tomar el control de Groenlandia, aunque sin descartar otros escenarios como una acción militar, sobre la que han especulado últimamente tanto él como otras personas de su Administración.

Rasmussen había afirmado un día antes que Dinamarca no puede acceder a la petición estadounidense de darle Groenlandia, por lo que pidió "respeto" para lo que considera una "línea roja".

Apoyo de varios países europeos a Dinamarca

Dinamarca y Groenlandia han recibido en los últimos días el apoyo expreso de varios países europeos, reiterado de nuevo ayer por los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Polonia (en el formato del llamado Triángulo de Weimar).

"Groenlandia no está en venta y no se compra", subrayó el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

Barrot insistió en que "Dinamarca puede contar con la solidaridad de la Unión Europea", tras recordar que Francia ha iniciado "reflexiones" que tiene intención de compartir con sus socios comunitarios, sobre la forma de defender sus intereses "si estuvieran amenazados", en una alusión directa a las manifestaciones de Trump.

El titular de Exteriores francés añadió que se trataría de poner en pie un dispositivo "para disuadir cualquier forma de amenaza a sus intereses", pero evitó hablar de "represalias", como lo había hecho horas antes cuando anunció esa iniciativa.

Groenlandia tiene una población de unos 57.000 habitantes en un territorio de 2,1 millones de kilómetros cuadrados (el 80 % cubierto de hielo de forma permanente) y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto. EFE