Carmen Borrego habla de la polémica familiar en su entrada en 'GH DÚO'

Carmen Borrego ha sido uno de los grandes fichajes de 'GH DÚO' y lo ha demostrado esta noche cuando ha entrado a la casa más vista de España. La pequeña de las Campos ha dejado alguna 'indirecta' en su vídeo de presentación y además ha charlado con Jorge Javier Vázquez antes de conocer a todos sus compañeros.
Carmen ha asegurado en su presentación que participa en el reality para que "se me conozca realmente cómo soy" y se ha definido como "una persona bastante empática", que peca "de ser susceptible" y que "no soporto la falta de respeto y el hacer daño por gusto". "Tengo miedo de no saber gestionar mis sentimientos", ha asegurado respecto a lo que más miedo le da de esta aventura.
Además, en su vídeo ha abordado la polémica que hay servida en su familia tras las Navidades y ha confesado que "hay un afán de que la familia Campos nos llevamos mal", pero que "no es así". De hecho, ha confirmado que tienen momentos mejores y peores, pero le ha restado importancia explicando que como cualquier otra familia.
El momento más emotivo de su presentación ha sido cuando ha desvelado que uno de los motivos que le han llevado a entrar en la casa es porque "'GH' a mí me unió a mi hijo" cuando peor estaba con él y espera que "este 'GH' no me separe". "A mi me gustaría que la gente hablase de Carmen Borrego sin etiquetas, con entidad propia", ha sentenciado.
Minutos más tarde, José María Almoguera aparecía en la habitación donde se encontraba su madre hablando con Jorge Javier y le daba una sorpresa, aconsejándole que disfrutara de la experiencia y asegurando que el programa no iba a 'separar' lo que ya lleva unido varios años.