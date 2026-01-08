Agencias

Ayuso y Milei abordan la actualidad internacional en una reunión en Argentina "de carácter personal"

Durante un encuentro en Buenos Aires, los mandatarios de Madrid y Argentina reafirmaron su voluntad de profundizar la cooperación institucional y comercial, dialogando sobre el escenario internacional y la importancia de mantener lazos estables entre ambas regiones

Guardar

El encuentro entre Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei en la Casa Rosada se produce en medio de una coyuntura internacional influida por la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y las acciones recientes de Estados Unidos en Caracas, según publicó el medio consultado. Este contexto marcó el tono del diálogo entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de Argentina, quienes evaluaron la situación global y recalcaron la persistencia de vínculos sólidos entre sus gobiernos.

De acuerdo con lo reportado por el Gobierno autonómico y recogido por distintos medios, ambos mandatarios analizaron la evolución de las relaciones institucionales y comerciales entre Madrid y Argentina, manifestando el interés compartido de continuar fortaleciendo la cooperación en estos ámbitos. A esta cita se le atribuyó un carácter personal, aunque los líderes centraron gran parte de la agenda en asuntos de actualidad internacional y en estrategias para consolidar la colaboración económica, social e institucional entre ambas regiones, informó el medio consultado.

El medio detalló que Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei mantienen una relación de interlocución fluida desde años atrás. En junio del año pasado, ambos se reunieron previamente durante la visita del jefe de Estado argentino a Madrid en el marco del Madrid Economic Forum. En aquella ocasión, Milei criticó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien llamó "bandido local", y mantuvo reuniones con figuras políticas como Santiago Abascal, líder de Vox, y Edmundo González, representante opositor venezolano.

Durante 2024, la presidenta de la Comunidad de Madrid visitó a Javier Milei en Buenos Aires para hacer entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, distinción que simboliza el reconocimiento a personalidades extranjeras con las que la región busca estrechar lazos. En esa ceremonia, Díaz Ayuso resaltó, según consignó el medio, la "firmeza y coraje" del mandatario argentino.

La reunión efectuada en la Casa Rosada, sede oficial de la presidencia argentina, permitió el intercambio sobre tendencias políticas, económicas y sociales que afectan tanto a América Latina como a Europa, reportó la fuente informativa. Los representantes expresaron su interés en preservar la estabilidad de los lazos bilaterales y de adoptar medidas que promuevan la colaboración a largo plazo entre ambos gobiernos.

El medio especificó que la actual coyuntura internacional por la detención de Maduro y la intervención estadounidense en Venezuela sirvió como trasfondo para el análisis conjunto sobre seguridad, derechos humanos y el papel de las democracias en ambos continentes. Tanto Ayuso como Milei reiteraron el papel de la cooperación institucional para afrontar desafíos globales y abogar por relaciones estables con proyección comercial, social y política.

Temas Relacionados

Isabel Díaz AyusoJavier MileiNicolás MaduroPedro SánchezBuenos AiresComunidad de MadridActualidad internacionalRelaciones bilateralesCasa RosadaMedalla InternacionalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Feijóo declara este viernes por videoconferencia en la causa de la dana por sus WhatsApp con Mazón

La magistrada ha convocado al líder conservador para que aporte detalles sobre la comunicación mantenida durante la tragedia que dejó más de doscientas víctimas, después de que la asociación de familiares solicitara su testimonio en calidad de testigo

Feijóo declara este viernes por

El renovado Cadillac rosa de Elvis Presley se exhibirá en el Museo del Auto de Orlando

Infobae

Jesús Vázquez, súper feliz en su nueva aventura profesional en TVE

Tras incorporarse al equipo de la televisión pública, el emblemático comunicador expresó que ansiaba un nuevo comienzo y destacó que se trata de “un regalo que me han traído los reyes”, en medio de elogios hacia el canal y su entorno laboral

Jesús Vázquez, súper feliz en

La primera semana de Mamdani como alcalde: choques con Israel y eclipsado por Maduro

Infobae

Liberado en Venezuela el excandidato presidencial Enrique Márquez

Liberado en Venezuela el excandidato