Ayuso y Milei abordan la actualidad internacional en una reunión en Argentina "de carácter personal"

El encuentro entre Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei en la Casa Rosada se produce en medio de una coyuntura internacional influida por la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y las acciones recientes de Estados Unidos en Caracas, según publicó el medio consultado. Este contexto marcó el tono del diálogo entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de Argentina, quienes evaluaron la situación global y recalcaron la persistencia de vínculos sólidos entre sus gobiernos.

De acuerdo con lo reportado por el Gobierno autonómico y recogido por distintos medios, ambos mandatarios analizaron la evolución de las relaciones institucionales y comerciales entre Madrid y Argentina, manifestando el interés compartido de continuar fortaleciendo la cooperación en estos ámbitos. A esta cita se le atribuyó un carácter personal, aunque los líderes centraron gran parte de la agenda en asuntos de actualidad internacional y en estrategias para consolidar la colaboración económica, social e institucional entre ambas regiones, informó el medio consultado.

El medio detalló que Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei mantienen una relación de interlocución fluida desde años atrás. En junio del año pasado, ambos se reunieron previamente durante la visita del jefe de Estado argentino a Madrid en el marco del Madrid Economic Forum. En aquella ocasión, Milei criticó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien llamó "bandido local", y mantuvo reuniones con figuras políticas como Santiago Abascal, líder de Vox, y Edmundo González, representante opositor venezolano.

Durante 2024, la presidenta de la Comunidad de Madrid visitó a Javier Milei en Buenos Aires para hacer entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, distinción que simboliza el reconocimiento a personalidades extranjeras con las que la región busca estrechar lazos. En esa ceremonia, Díaz Ayuso resaltó, según consignó el medio, la "firmeza y coraje" del mandatario argentino.

La reunión efectuada en la Casa Rosada, sede oficial de la presidencia argentina, permitió el intercambio sobre tendencias políticas, económicas y sociales que afectan tanto a América Latina como a Europa, reportó la fuente informativa. Los representantes expresaron su interés en preservar la estabilidad de los lazos bilaterales y de adoptar medidas que promuevan la colaboración a largo plazo entre ambos gobiernos.

El medio especificó que la actual coyuntura internacional por la detención de Maduro y la intervención estadounidense en Venezuela sirvió como trasfondo para el análisis conjunto sobre seguridad, derechos humanos y el papel de las democracias en ambos continentes. Tanto Ayuso como Milei reiteraron el papel de la cooperación institucional para afrontar desafíos globales y abogar por relaciones estables con proyección comercial, social y política.