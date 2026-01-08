Almudena Cid reaparece totalmente recuperada tras su operación de cadera

Arrastrando una lesión de cadera desde 2023 que le impedía hacer su vida normal y le causaba fuertes dolores, Almudena Cid pasaba por quirófano justo antes de Navidad para someterse a una intervención quirúrgica en la que le ha puesto una prótesis. "La vida me ha obligado a parar en seco" reconocía a través de sus redes sociales tras su operación, a la que como explicaba seguiría un largo proceso de recuperación y rehabilitación con el apoyo incondicional de su novio desde hace más de dos años, Gerardo Berodia.

Y demostrando que los deportistas de élite están hechos de otra pasta, la exgimnasta olímpica ha reaparecido totalmente recuperada y andando con soltura tan solo 3 semanas después de su intervención de cadera. "Estoy muy bien, mira, voy caminando estupendamente. Ya ves, han pasado 20 días de la cirugía y he podido venir a todo el tema de la cotización de los deportistas, que estamos luchando por regular la vida laboral de los deportistas. Mi primer viaje que hago para esta causa, imagínate" ha revelado a su llegada a Barcelona este jueves junto a Fernando Romay para luchar por los derechos de los deportistas como ellos.

Como confiesa con una sonrisa, su sueño es poder volver a bailar y, aunque reconoce "que lo veo ahora un poco lejano", no pierde la esperanza porque en sus propias palabras está teniendo "una recuperación increíble. Andando con naturalidad, normalidad y pudiendo hacer una vida relativamente normal dentro de que hace poco estaba con necesidad de que me ayudasen o sea que súper bien".

Feliz por las numerosas muestras de cariño y apoyo que ha recibido tras su operación, Almudena se queda con que el hecho de visibilizar su cirugía de cadera ha servido para que se pierda el miedo a pasar por quirófano: "Hay mucha gente que tiene mucho miedo a la operación y te das cuenta que estás viviendo peor de lo que luego te vas a encontrar. Entonces he animado sin querer a mucha gente a que se someta a la operación, porque lo estaban necesitando y sobre todo gente también que está atravesando la recuperación, pues dándoles mi experiencia o la que estoy viviendo, que cada paciente es un mundo, cada cuerpo es un mundo". "Es verdad que yo tengo una capacidad disociativa muy fuerte, una conciencia corporal muy fuerte y que no en todos los pacientes es igual, pero que van a quedar fenomenal también, así que animando mucho también a la gente" ha añadido presumiendo de su fortaleza.

A su lado en todo momento, su gran pilar, el exfutbolista Gerardo Berodia, con el que recuperó la ilusión en el amor en verano de 2023 tras su polémica separación de Christian Gálvez a finales de 2022 -que a su vez vive en una continua luna de miel con la presentadora Patricia Pardo-, y en el que ha encontrado a su compañero perfecto de vida y aventuras. Muy discreta respecto al apoyo de su novio en este duro trance de salud, la alavesa ha asegurado que "la familia, los amigos, la gente que quiero, es fundamental. En los primeros días, sobre todo, eres un poco dependiente de los demás, pero luego ya arrancas muy bien y ya, mira, he viajado sola, quiero decir, que estoy muy bien".