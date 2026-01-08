Agentes de IA y pensamiento computacional: el nuevo paradigma de trabajo en LaLiga

Javier Gil, responsable de Adopción y Desarrollo de IA en LaLiga, explicó que el propósito fundamental de la transformación impulsada por la entidad no reside en incorporar tecnología por tendencia, sino en demostrar su capacidad para incrementar la calidad y eficiencia del trabajo. Así quedó de manifiesto en el programa piloto realizado durante la temporada 2024-2025, cuyos resultados sirvieron de base para el plan de transformación presentado por LaLiga. Según informó LaLiga en un comunicado recogido por la prensa, este enfoque estratégico se apoya tanto en la capacitación de los empleados en pensamiento computacional como en la integración de agentes inteligentes diseñados para acompañar la labor cotidiana de los trabajadores.

Tal como publicó el medio, el plan de Inteligencia Artificial de LaLiga se asienta sobre dos pilares complementarios: por un lado, la formación de los empleados para que logren desarrollar criterio y control en el uso de tecnología; por otro, la implantación de asistentes de IA adaptados a cada área, construidos y ajustados en función de las necesidades y particularidades de los trabajadores. El proyecto piloto arrancó con la participación de un grupo reducido, integrado por representantes de diferentes departamentos, y tuvo como objetivo analizar de manera precisa tanto los beneficios como los retos que comporta la adopción de IA en las actividades diarias.

El programa combinó formación específica sobre pensamiento computacional con el uso libre y voluntario de herramientas de IA por parte de los empleados. La eficacia del piloto se evaluó recurriendo a encuestas anónimas administradas antes y después de la experiencia: la primera con 108 respuestas válidas y la posterior con 151. Según detalló el comunicado, los resultados mostraron un aumento significativo en la madurez digital y la adopción real de la IA dentro de la organización.

Antes del plan piloto, solo el 25% de los empleados participantes declaraba emplear herramientas de inteligencia artificial de manera habitual. Al concluir el programa, el dato ascendió al 60,9%, lo que supuso más del doble en un corto periodo. El uso intensivo de la IA, entendido como utilización diaria o varias veces al día, pasó del 33% al 72%. Este cambio confirmó, según LaLiga, que la IA ha superado la fase experimental para convertirse en una herramienta consolidada del entorno laboral.

La percepción sobre la facilidad en la realización de tareas también reflejó cambios sustanciales: el porcentaje de empleados que consideró que su labor se volvió considerablemente más sencilla creció del 22,2% al 35,8%. A su vez, el grupo que aseguró que la calidad de su trabajo mejoró de manera sensible gracias a la IA se duplicó, pasando del 13,1% al 27,2%. Quienes indicaron que su situación “no ha cambiado en nada” disminuyeron de forma ostensible, del 21,5% al 9,9%, según consignó el comunicado.

El informe de resultados destacó el ahorro de tiempo experimentado por quienes participaron en el piloto. La proporción de empleados que ahorran “bastante tiempo” gracias al uso de IA casi se duplicó, subiendo del 20,4% al 39,1%. El grupo de trabajadores que logró liberar entre dos y cuatro horas a la semana creció del 20,4% al 33,1%. De forma paralela, la cifra de quienes no notaron ningún ahorro de tiempo disminuyó del 7,4% al 2%. Esta redistribución del tiempo permitió, según observó LaLiga, que las tareas proactivas cobrasen mayor peso en detrimento del trabajo reactivo, generando un cambio en la dinámica interna.

Otro aspecto contemplado por el piloto fue el impacto cultural y la evolución de la confianza en el uso de soluciones automáticas. La desconfianza baja se redujo del 12% al 4%, mientras que quienes manifestaron niveles de confianza moderados o altos concentraron cerca del 90% de la muestra. En cuanto a la satisfacción general respecto a la mejora en la productividad y el desarrollo de habilidades, la valoración media subió de 6,9 a 7,6 sobre 10. El porcentaje de empleados que otorgaron puntuaciones entre 8 y 10 aumentó del 43% hasta el 54%.

LaLiga remarcó en su declaración que los datos obtenidos evidencian cómo la percepción y la cultura empresarial evolucionan positivamente cuando los beneficios de la tecnología se hacen palpables y su integración se produce de manera accesible. “Cuando el beneficio es visible y se dan facilidades para la adopción, el miedo desaparece y la cultura evoluciona de forma natural”, se señaló en el documento difundido por la organización.

Tras la experiencia piloto, LaLiga decidió avanzar hacia la expansión progresiva de su modelo de agentes de IA, apoyándose en alianzas tecnológicas con empresas como Globant, Sportian y Microsoft, de acuerdo con el comunicado oficial. El plan contempla una colaboración basada en la premisa de poner a las personas en el centro de la transformación digital y liderar los cambios en el sector deportivo de forma responsable.

En la presentación de resultados también participó Aitor Jiménez, director de Innovación, Tecnología y Nuevos Negocios del Grupo Baskonia Alavés, quien remarcó que la inteligencia artificial ya impacta el presente y el futuro de la industria del deporte en múltiples niveles. Jiménez expresó que “su uso será clave para seguir creciendo y compitiendo al máximo nivel”. Añadió que el efecto de la IA no se limita a la optimización del desempeño deportivo o la mejora de la gestión organizativa, sino que alcanza también la creación de nuevos canales de interacción con los aficionados y la consolidación de la identidad institucional. El ejecutivo subrayó que la IA representa una herramienta decisiva para que los clubes puedan adaptarse, fortalecerse y prepararse para el futuro.

LaLiga formalizó su apuesta estratégica por la IA en noviembre, a través de un acuerdo global con la consultora Globant. Según ha informado el medio, la estructura del plan se basa en la premisa de que la inteligencia artificial solo transforma cuando se halla al servicio de las personas y no como un mero objetivo tecnológico. Por esta razón, el diseño de agentes de IA personalizados, así como la formación de los empleados, se consideran factores esenciales para el éxito de la transformación organizativa que encara la entidad.

Javier Gil concluyó subrayando que los resultados del piloto “confirmaron que, cuando se combina formación, criterio humano y agentes de IA bien diseñados, el impacto es real y sostenible, y los empleados están más satisfechos”. El responsable de LaLiga recalcó que este modelo permite que la tecnología no sustituya el valor humano, sino que lo potencie y enriquezca el trabajo cotidiano.