Zelenski ve "avances concretos" en las garantías vinculantes acordadas por la Coalición de Voluntarios

El acuerdo alcanzado en París establece una fuerza ucraniana compuesta por 800.000 efectivos, la cual contará con entrenamiento, capacidades y los recursos indispensables para evitar futuros ataques. Esta disposición forma parte del marco legal delineado por los países de la Coalición de Voluntarios, con participación especial de Estados Unidos. La principal noticia reside en la definición de compromisos concretos y vinculantes de seguridad internacional para Ucrania ante una posible agresión rusa, según informó Europa Press.

Durante una conferencia de prensa reciente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, explicó que el principal logro de la cita reside en la adopción de una declaración conjunta por parte de todos los jefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Coalición de Voluntarios, así como de una declaración trilateral que involucra a Francia, Reino Unido y Ucrania. Tal como detalló el medio Europa Press, Zelenski enfatizó que este paso no representa únicamente intenciones, sino que evidencia una determinación real por parte de Europa y los países socios para afianzar la seguridad ucraniana mediante documentación jurídica sustantiva.

El presidente ucraniano calificó como elevado el estándar del debate mantenido en París, y puntualizó que el encuentro constituye un avance sobre el marco legal que respalda la defensa nacional. “Se trata de avances concretos: una declaración conjunta de todos los países de la Coalición y una declaración trilateral de Francia, Reino Unido y Ucrania”, indicó el mandatario, citado por Europa Press. Agregó que estos acuerdos permiten fortalecer la preparación legal y parlamentaria en los estados miembros para que, una vez que las negociaciones diplomáticas logren frenar el conflicto, las fuerzas de la Coalición puedan actuar según lo acordado.

Zelenski remarcó la importancia de definir el mecanismo de supervisión del pacto de paz. Explicó que resulta esencial precisar tanto cómo funcionará dicho mecanismo como las formas de garantizar y financiar el tamaño adecuado del Ejército ucraniano. Según Europa Press, el presidente agradeció a los líderes y Estados que muestran verdadero interés en resolver pacíficamente el conflicto en su país. Además, resaltó la relevancia de las conversaciones mantenidas con la delegación estadounidense, especialmente en lo que concierne a la prevención de cualquier incumplimiento del acuerdo de paz.

El acuerdo contempla que Estados Unidos lidere el mecanismo internacional de vigilancia para supervisar el alto el fuego, con la colaboración de varios países de la Coalición. Europa Press reportó que este sistema buscará evitar cualquier violación o reincidencia en el conflicto armado, además de articular mecanismos eficientes de respuesta en caso de incidentes.

El mandatario subrayó el papel de Estados Unidos dentro de este nuevo marco de seguridad, al afirmar que el respaldo de Washington es fundamental para la estabilidad de Ucrania y para neutralizar nuevas amenazas. De acuerdo con Europa Press, Zelenski afirmó que contar con garantías jurídicas efectivas exige la aprobación por parte del Congreso estadounidense, y que este requisito es fundamental para asegurar la sostenibilidad de la protección ofrecida a Ucrania.

En relación con los acuerdos bilaterales y multilaterales, Zelenski especificó que los textos de garantías de seguridad entre Ucrania y Estados Unidos ya están avanzados y listos para su eventual firma. Además, mencionó la existencia de documentos multilaterales, cuya materialización se encuentra en etapas finales. El líder ucraniano manifestó su expectativa de que pronto se produzcan las firmas formales de estos convenios, sobre los cuales ya se encuentran trabajando los equipos pertinentes.

El medio Europa Press señaló que uno de los puntos clave en la estrategia acordada radica en la disuasión. El presidente Zelenski reconoció que se han conseguido progresos importantes en ese ámbito con el equipo negociador estadounidense. La arquitectura de seguridad diseñada contempla sistemas de prevención y respuesta para cualquier potencial agresión rusa.

En sus declaraciones, Zelenski mencionó que la estructura de seguridad para la etapa posterior a la guerra está prácticamente definida y solicitó que los socios internacionales mantengan la presión diplomática sobre Rusia para que acepte poner fin a la guerra. Argumentó que el origen del conflicto debe atribuirse a la agresión rusa, señalando que Ucrania nunca ha representado un obstáculo para la paz, según publicó Europa Press.

La Coalición de Voluntarios, de la que forman parte los principales aliados occidentales, busca sentar las bases jurídicas y operativas que respalden tanto el cese efectivo de las hostilidades como la capacidad de las fuerzas ucranianas para hacer frente a amenazas futuras. El acuerdo alcanzado en París, de acuerdo con la información reunida por Europa Press, traza directrices orientadas a fortalecer la resiliencia de Ucrania y su integración en alianzas bilaterales y multilaterales consolidadas.

Durante la jornada, Zelenski expresó su reconocimiento al “apoyo previsto” de Estados Unidos y agradeció la participación de todos los que colaboran en este proceso. Destacó que la disposición estadounidense a apoyar los órganos encargados de prevenir nuevas ofensivas rusas tiene una importancia estratégica para el futuro de su país. Según Europa Press, el presidente ucraniano reiteró que serán necesarios compromisos legalmente vinculantes para garantizar la eficacia y permanencia de este esquema de garantías internacionales.

A raíz de estas definiciones, los líderes de la Coalición han previsto implementar un proceso de seguimiento y control a cargo de los Estados Unidos, reforzado por la experiencia y recursos aportados por otros miembros. Además de ciñirse a los actuales desafíos de seguridad, el dispositivo acordado prevé mecanismos para la formación y equipamiento del ejército ucraniano que, bajo la nueva estructura, podrá reunir los 800.000 efectivos pactados.

En conclusión, los acuerdos multilaterales y bilaterales delineados durante la cumbre en París, junto con el respaldo estadounidense y una mayor coordinación entre los países europeos, buscan dotar a Ucrania de una estructura de defensa robusta, respaldada jurídica y políticamente, para asegurar la paz y estabilidad en la región y prevenir futuras hostilidades, según reportó Europa Press.