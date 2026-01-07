Agencias

Warner Bros rechaza la última oferta de Paramount, a pesar de la garantía personal de Larry Ellison

La directiva de la compañía estadounidense argumenta que la contrapropuesta presentada no alcanza los estándares deseados, subrayando los riesgos financieros y la menor protección para los accionistas en comparación con su actual proceso de integración con una importante plataforma de streaming

Guardar

La oferta de adquisición de Paramount Skydance sobre Warner Bros. Discovery incluyó una garantía personal irrevocable de 40.400 millones de dólares (34.500 millones de euros) proporcionada por Larry Ellison, cofundador de Oracle, con el objetivo de respaldar la financiación de la operación. Pese a la magnitud de esta garantía y el valor empresarial que superaba los 108.000 millones de dólares (92.565 millones de euros), la junta directiva de Warner Bros. Discovery (WBD) resolvió no aceptar la propuesta, considerando que no alcanzaba las condiciones consideradas óptimas para la compañía ni para sus accionistas. Según publicó el medio que reportó el proceso, el consejo directivo de WBD tomó la decisión de forma unánime.

La negativa de Warner Bros. Discovery a esta última oferta de PSKY se fundamentó, de acuerdo con el presidente del consejo de WBD, Samuel A. Di Piazza, en que la contrapropuesta presentada por Paramount Skydance no alcanzaba los estándares que ellos consideran adecuados en diversos apartados fundamentales para sus intereses. El directivo amplió que “la última oferta de Paramount sigue siendo inferior a nuestro acuerdo de fusión con Netflix en múltiples aspectos clave.” El medio informó que esta evaluación corresponde tanto al impacto financiero presente como a las condiciones futuras relacionadas con la protección a los accionistas de WBD ante una eventual caída de la transacción.

La propuesta de fusión con Netflix, anunciada el 5 de diciembre de acuerdo con Warner Bros. Discovery, representa una alternativa que ofrece un valor más favorable y un mayor nivel de certeza en relación con el futuro corporativo. La junta directiva de WBD argumentó, según el medio, que dicho acuerdo proporciona ventajas en términos de seguridad y ausencia de riesgos financieros y legales que consideran presentes en la oferta rival de Paramount. A pesar de que la oferta de PSKY contempla la adquisición de la totalidad de WBD y supera el valor que ofrece el acuerdo actual con Netflix —que alcanza casi 83.000 millones de dólares (70.875 millones de euros)—, la plataforma de streaming estadounidense solo pretende adquirir activos relacionados con los estudios de cine, televisión, HBO y la plataforma HBO Max, quedando fuera otras divisiones de la compañía.

Según detalló el medio de origen, el rechazo de la dirección de Warner Bros. Discovery a la oferta de PSKY se apoya en el análisis de las condiciones adicionadas en la propuesta modificada presentada el 22 de diciembre de 2025 tras la negativa inicial, que se produjo el 8 de diciembre como reacción a la oficialización del acuerdo con Netflix. La junta directiva de WBD señaló que el “monto extraordinario” asociado a las cláusulas de financiación de deuda en la propuesta de PSKY constituye un riesgo notable para el cierre satisfactorio de la transacción. Esta situación, dijeron los directivos según lo recogido por el medio, implica una menor protección para los accionistas en caso de que los compromisos firmados no puedan completarse.

La garantía personal de Larry Ellison, que ascendía a 40.400 millones de dólares (34.500 millones de euros), pretendía consolidar la solvencia de la operación tras las dudas surgidas por la negativa primaria de la junta de WBD. No obstante, la directiva del dueño de HBO Max evaluó que ese respaldo financiero no resultaba suficiente para compensar los riesgos asociados a la propuesta en su conjunto. El medio señaló que, además de los riesgos y la menor protección para los accionistas, la directiva resaltó la falta de ventajas en comparación con el acuerdo ya establecido con Netflix y reiteró su respaldo a esta fusión como estrategia prioritaria.

Las posturas de los principales ejecutivos y accionistas de WBD, recogidas en el reporte, reflejan la importancia que la empresa otorga a la certidumbre, el resguardo de sus intereses y el valor a largo plazo, por encima de ofertas que, aunque más altas en términos globales, implican mayores riesgos o menores garantías en el proceso de integración. La comparación entre ambas propuestas subraya los criterios de evaluación de fusiones y adquisiciones dentro del sector audiovisual en Estados Unidos, donde el resguardo a largo plazo de los accionistas y la viabilidad financiera de las operaciones adquieren peso específico en los procesos de decisión corporativa.

Temas Relacionados

Warner Bros DiscoveryParamountNetflixLarry EllisonEstados UnidosHollywoodFusión empresarialAdquisicionesHBO MaxSkydanceEUROPAPRESS

Últimas Noticias

España aumenta un 0,6% sus emisiones en 2025 y se queda lejos de su objetivo para 2030, según un estudio

El informe del Observatorio de la Sostenibilidad advierte de un repunte en la contaminación por energía y transporte, señala dificultades para cumplir compromisos climáticos y alerta sobre reformas pendientes y políticas inconsistentes que agravan el desafío ambiental

España aumenta un 0,6% sus

Lenovo renueva su apuesta 'gaming' con la nueva versión de la Legion Go con SteamOS y nuevos portátiles Legion y LOQ

La empresa china exhibió sus últimos desarrollos en hardware durante el CES 2026 de Las Vegas, incluyendo una consola portátil equipada con SteamOS y computadoras portátiles de alto rendimiento con procesadores avanzados y GPU Nvidia RTX, pensados para jugadores y creadores

Lenovo renueva su apuesta 'gaming'

Más de 20.000 menores y jóvenes migrantes solos entre 16 y 23 años tiene residencia en España, más del doble que en 2021

La cifra de residentes autorizados entre adolescentes y jóvenes extranjeros en situación de vulnerabilidad crece un 155% desde 2021, impulsada principalmente por varones originarios de Marruecos, según datos del Ministerio de Inclusión

Más de 20.000 menores y

VÍDEO: Almeida antepone que "hay un dictador menos" a las formas de EEUU en Venezuela y recuerda que "Faes no es el PP"

El regidor madrileño defiende el arresto de Maduro pese a cuestionamientos sobre el procedimiento, subraya la independencia de su partido respecto a Faes y destaca la relevancia internacional de la oposición venezolana liderada por María Corina Machado

VÍDEO: Almeida antepone que "hay

Macron apunta al despliegue de "varios miles de soldados franceses" en Ucrania una vez finalice la guerra

El presidente galo anunció que contingentes franceses podrían apoyar a Ucrania tras el alto el fuego con Rusia, enfocados en reconstruir las capacidades militares ucranianas y la vigilancia fronteriza junto a aliados internacionales para fortalecer la seguridad regional

Macron apunta al despliegue de