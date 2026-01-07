Warner Bros rechaza la última oferta de Paramount, a pesar de la garantía personal de Larry Ellison

La oferta de adquisición de Paramount Skydance sobre Warner Bros. Discovery incluyó una garantía personal irrevocable de 40.400 millones de dólares (34.500 millones de euros) proporcionada por Larry Ellison, cofundador de Oracle, con el objetivo de respaldar la financiación de la operación. Pese a la magnitud de esta garantía y el valor empresarial que superaba los 108.000 millones de dólares (92.565 millones de euros), la junta directiva de Warner Bros. Discovery (WBD) resolvió no aceptar la propuesta, considerando que no alcanzaba las condiciones consideradas óptimas para la compañía ni para sus accionistas. Según publicó el medio que reportó el proceso, el consejo directivo de WBD tomó la decisión de forma unánime.

La negativa de Warner Bros. Discovery a esta última oferta de PSKY se fundamentó, de acuerdo con el presidente del consejo de WBD, Samuel A. Di Piazza, en que la contrapropuesta presentada por Paramount Skydance no alcanzaba los estándares que ellos consideran adecuados en diversos apartados fundamentales para sus intereses. El directivo amplió que “la última oferta de Paramount sigue siendo inferior a nuestro acuerdo de fusión con Netflix en múltiples aspectos clave.” El medio informó que esta evaluación corresponde tanto al impacto financiero presente como a las condiciones futuras relacionadas con la protección a los accionistas de WBD ante una eventual caída de la transacción.

La propuesta de fusión con Netflix, anunciada el 5 de diciembre de acuerdo con Warner Bros. Discovery, representa una alternativa que ofrece un valor más favorable y un mayor nivel de certeza en relación con el futuro corporativo. La junta directiva de WBD argumentó, según el medio, que dicho acuerdo proporciona ventajas en términos de seguridad y ausencia de riesgos financieros y legales que consideran presentes en la oferta rival de Paramount. A pesar de que la oferta de PSKY contempla la adquisición de la totalidad de WBD y supera el valor que ofrece el acuerdo actual con Netflix —que alcanza casi 83.000 millones de dólares (70.875 millones de euros)—, la plataforma de streaming estadounidense solo pretende adquirir activos relacionados con los estudios de cine, televisión, HBO y la plataforma HBO Max, quedando fuera otras divisiones de la compañía.

Según detalló el medio de origen, el rechazo de la dirección de Warner Bros. Discovery a la oferta de PSKY se apoya en el análisis de las condiciones adicionadas en la propuesta modificada presentada el 22 de diciembre de 2025 tras la negativa inicial, que se produjo el 8 de diciembre como reacción a la oficialización del acuerdo con Netflix. La junta directiva de WBD señaló que el “monto extraordinario” asociado a las cláusulas de financiación de deuda en la propuesta de PSKY constituye un riesgo notable para el cierre satisfactorio de la transacción. Esta situación, dijeron los directivos según lo recogido por el medio, implica una menor protección para los accionistas en caso de que los compromisos firmados no puedan completarse.

La garantía personal de Larry Ellison, que ascendía a 40.400 millones de dólares (34.500 millones de euros), pretendía consolidar la solvencia de la operación tras las dudas surgidas por la negativa primaria de la junta de WBD. No obstante, la directiva del dueño de HBO Max evaluó que ese respaldo financiero no resultaba suficiente para compensar los riesgos asociados a la propuesta en su conjunto. El medio señaló que, además de los riesgos y la menor protección para los accionistas, la directiva resaltó la falta de ventajas en comparación con el acuerdo ya establecido con Netflix y reiteró su respaldo a esta fusión como estrategia prioritaria.

Las posturas de los principales ejecutivos y accionistas de WBD, recogidas en el reporte, reflejan la importancia que la empresa otorga a la certidumbre, el resguardo de sus intereses y el valor a largo plazo, por encima de ofertas que, aunque más altas en términos globales, implican mayores riesgos o menores garantías en el proceso de integración. La comparación entre ambas propuestas subraya los criterios de evaluación de fusiones y adquisiciones dentro del sector audiovisual en Estados Unidos, donde el resguardo a largo plazo de los accionistas y la viabilidad financiera de las operaciones adquieren peso específico en los procesos de decisión corporativa.