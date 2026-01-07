Trump defiende la actuación del agente que ha matado a una mujer en Minneapolis y culpa a "la izquierda radical"

"Tenemos soldados en entrenamiento y preparados para ser desplegados si es necesario", anunció el gobernador de Minesota, Tim Walz, después de emitir una advertencia ante la posibilidad de aumentar la presencia de la Guardia Nacional en el estado. Walz expresó su pesar hacia la familia de la mujer fallecida y reconoció el descontento social generado por la muerte, según reportó el medio Europa Press. El gobernador pidió a la población manifestarse de manera pacífica y aseguró que activó recursos estatales adicionales en previsión de una escalada de las protestas en Minneapolis tras el incidente.

De acuerdo con Europa Press, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió públicamente la actuación del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) involucrado en la muerte de una mujer durante una operación en Minneapolis. Trump manifestó en su cuenta de Truth Social que después de ver el video del suceso, consideró que la mujer era "obviamente, una alborotadora profesional", y argumentó que la conductora mostró una actitud agresiva al "obstruir y resistirse", antes de impactar de manera "violenta, deliberada y cruel" al agente. El mandatario subrayó que el agente actuó en defensa propia y que actualmente se encuentra hospitalizado.

El jefe del Ejecutivo estadounidense responsabilizó de los disturbios recientes a sectores de la "izquierda radical", según consignó Europa Press. Trump sostuvo que tales grupos amenazan y atacan diariamente a las fuerzas de seguridad, lo que, según él, origina este tipo de enfrentamientos. Añadió que los agentes de ICE y autoridades "solo están tratando de hacer su trabajo", y llamó a la sociedad a brindarles respaldo para mantener la seguridad nacional. "Debemos apoyar y proteger a nuestros agentes del orden frente a este movimiento radical de izquierda que promueve la violencia y el odio", escribió Trump en su perfil público.

Según detalló Europa Press, el gobernador Walz, por su parte, enfatizó que Minesota no permitirá que la comunidad sea empleada como instrumento en disputas políticas de alcance nacional y advirtió que el estado evitará reaccionar ante provocaciones externas. Durante su comparecencia ofreció un mensaje dirigido tanto al gobierno federal como a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, asegurando que "ya habéis hecho suficiente" y subrayando que el estado no requiere de mayor intervención federal.

Las declaraciones del gobernador llegaron en un contexto donde sectores de la ciudadanía expresaron enojo y tristeza tras la muerte de la mujer durante la intervención policial de ICE. El episodio desencadenó movilizaciones y protestas en contra de las operaciones antimigratorias promovidas por la Administración federal en esa región. Según publicó Europa Press, el hecho reavivó el debate sobre el uso de la fuerza en intervenciones y la creciente tensión entre el gobierno central y las autoridades locales sobre la gestión de la seguridad.

Walz reiteró sus condolencias a los deudos de la víctima y mostró su empatía hacia la reacción ciudadana. "Siento vuestro enfado. Yo estoy enfadado. No podemos darles lo que quieren", expresó durante una rueda de prensa, pidiendo que las movilizaciones se mantengan dentro del marco pacífico para evitar mayores conflictos.

En medio de la tensión creciente, ambos líderes presentaron versiones contrapuestas sobre las causas y consecuencias del incidente, con Trump insistiendo en la presencia de factores violentos promovidos por adversarios políticos, mientras que Walz insistió en la responsabilidad estatal y el control local ante situaciones delicadas como la vivida en Minneapolis. Según reportó Europa Press, el despliegue potencial de la Guardia Nacional y la activación de recursos estatales formaron parte de la estrategia del gobierno de Minesota para enfrentar los posibles efectos de las protestas frente a la crisis provocada por la muerte de la mujer en el operativo de ICE.