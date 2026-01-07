Agencias

Mueren cinco personas y 25 resultan heridas tras caer un autobús por un barranco en Pakistán

El vehículo se precipitó por una pendiente de 30 metros cerca de Talagang cuando cubría una ruta alternativa debido a la niebla, informaron autoridades, que confirmaron la presencia del chofer entre los fallecidos y señalaron numerosos lesionados

El conductor se encuentra entre las víctimas mortales tras el accidente de un autobús que cayó por un barranco de más de 30 metros de profundidad cerca de la localidad paquistaní de Talagang en la provincia de Punyab, mientras realizaba un trayecto alternativo debido a la presencia de niebla, según publicó el diario 'Dawn'. Las autoridades han confirmado la muerte de cinco personas y reportaron que al menos otras 25 resultaron lesionadas en el siniestro, detalló el portavoz del servicio estatal de rescate Rescue 112 Chakwal, Muhamad Akram.

De acuerdo con la información difundida por los servicios de emergencia y citada por 'Dawn', el accidente ocurrió alrededor de las 2.15 horas, horario local, del miércoles. El autobús cubría la ruta entre las ciudades de Rawalpindi y Bahaualpur cuando, tras el cierre de la autovía principal por motivo de la densa niebla, el conductor optó por una carretera secundaria que atraviesa zonas en mal estado a la altura de la aldea Dhoke Patan.

Según el reporte de los equipos de rescate, el conductor perdió el control del vehículo justo en un tramo en condiciones precarias. Como consecuencia, el autobús se precipitó por un barranco de aproximadamente 30,5 metros. El portavoz de Rescue 112 Chakwal, Muhamad Akram, indicó que los trabajos de auxilio se desarrollaron poco después del accidente y que numerosas personas resultaron gravemente heridas. El rescate y el traslado de los heridos se realizó con la colaboración de los equipos de emergencia locales y personal sanitario de la provincia de Punyab.

El medio 'Dawn' también consignó que, en el marco de la niebla y el cierre vial, el conductor se vio obligado a tomar la ruta secundaria, lo que incrementó los riesgos sobre una vía considerada peligrosa por sus condiciones actuales. Entre las víctimas fatales se encuentra el mismo conductor, según confirmaron las autoridades paquistaníes.

El accidente ocurrió pocos días después de otro siniestro grave en la región de Punyab. En ese evento anterior, cerca de 15 personas fallecieron como consecuencia de una colisión frontal entre un autobús y una furgoneta en la carretera que conecta Jhang y Faisalabad, un hecho que resaltó la problemática de la seguridad vial en la zona.

Las cifras proporcionadas por las autoridades señalaron que la mayoría de las personas heridas fueron trasladadas de urgencia a centros médicos cercanos, donde permanecen bajo tratamiento. Agentes de la policía y personal sanitario mantienen operativos en el área con el objetivo de esclarecer las causas exactas del accidente y ofrecer asistencia a los familiares de las víctimas, detalló el medio 'Dawn'.

Este tipo de incidentes ha puesto de nuevo sobre la mesa la situación del transporte por carretera en varias provincias de Pakistán, especialmente durante la temporada de niebla, cuando los cierres en las principales rutas suelen obligar a los conductores a elegir trayectos alternativos que no siempre cuentan con las condiciones adecuadas de seguridad, según indicaron autoridades consultadas por el periódico.

Según datos reportados por 'Dawn', la peligrosidad de estos desplazamientos se incrementa durante los meses de invierno, periodo en el que son frecuentes los cierres de autopistas a causa de niebla densa en diversas regiones del norte de Pakistán. Las autoridades locales destacaron la urgencia de reforzar la supervisión y el mantenimiento de las vías secundarias utilizadas como alternativas ante los cierres recurrentes de las rutas principales.

La investigación sobre el accidente continúa a cargo de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia, quienes buscan establecer las responsabilidades y elaborar recomendaciones para evitar nuevos siniestros, según consignó el medio paquistaní. Autoridades de la provincia han expresado sus condolencias a las familias afectadas y reiteraron su compromiso de fortalecer las medidas de prevención en los trayectos interurbanos.

