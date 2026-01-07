Modi y Netanyahu reafirman durante una llamada telefónica su "resolución" a "acabar con el terrorismo"

El jefe del gobierno de Israel, Benjamin Netanyahu, informó a su homólogo indio, Narendra Modi, sobre los acontecimientos recientes en la Franja de Gaza, reafirmando la política de “tolerancia cero con el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones”. Según detalló el medio Europa Press, ambos líderes mantuvieron su primer contacto telefónico del año este miércoles, reforzando públicamente su intención de combatir diversos grupos armados y amenazas que consideran comunes para sus respectivos países. Durante la conversación, Netanyahu expresó que “acabaremos con esta amenaza”, en referencia a las acciones contra organizaciones que considera terroristas, y trasladó sus “mejores deseos al pueblo de India”, además de destacar la importancia que Israel concede a la relación bilateral.

Modi informó, a través de un mensaje difundido en redes sociales y citado por Europa Press, que ambos gobiernos analizaron alternativas para profundizar la cooperación estratégica durante el presente año. El mandatario indio subrayó que este fortalecimiento busca ampliar los vínculos institucionales en materia de defensa, seguridad, tecnología y economía, con el objetivo de responder mejor a desafíos regionales y globales. Según publicó Europa Press, tanto India como Israel resaltaron de manera conjunta su “resolución a luchar contra el terrorismo con gran determinación”, utilizando términos casi idénticos para describir sus prioridades compartidas.

Durante la llamada, los mandatarios debatieron también la situación regional en Asia Occidental y las circunstancias actuales en Oriente Medio, con particular atención a los riesgos derivados de la inestabilidad y el accionar de grupos armados. Europa Press consignó que Modi y Netanyahu consideraron la situación no solo desde el punto de vista regional, sino desde la colaboración necesaria para la seguridad global, dada la creciente cooperación bilateral que ambos países han impulsado en los últimos años.

Netanyahu, de acuerdo con Europa Press, remarcó nuevamente que Israel “valora la alianza” entre ambos países y el trabajo conjunto en el combate contra el terrorismo. Esta valoración se enmarca en una serie de acuerdos y mecanismos de defensa que India e Israel han impulsado en la última década, contexto en el cual la “determinación compartida a la hora de acabar con el terrorismo” constituye uno de los ejes principales del vínculo bilateral. Modi, por su parte, manifestó la disposición de Nueva Delhi a explorar nuevos caminos para el desarrollo conjunto de proyectos estratégicos que contribuyan a la estabilidad regional.

El intercambio telefónico se produce en un periodo de elevada tensión en la Franja de Gaza, con reportes continuos sobre operaciones militares y repercusiones en la seguridad en la zona. Según Europa Press, Netanyahu recapituló a Modi los eventos más recientes relacionados con el conflicto, enfatizando la necesidad de mantener la cooperación internacional frente a las amenazas. En línea con este enfoque, ambos líderes reafirmaron su interés en coordinar políticas en foros multilaterales y en compartir experiencias frente a amenazas similares que enfrentan en sus territorios y más allá de sus fronteras.

La conversación forma parte de los contactos regulares que mantienen los dos gobiernos en distintas áreas estratégicas, que van desde la innovación tecnológica hasta la cooperación en materia de inteligencia y defensa. Europa Press reportó que la llamada telefónica de este miércoles marcó el inicio formal de las comunicaciones entre Modi y Netanyahu para este año, y podría anticipar la realización de encuentros presenciales o virtuales enfocados en la ampliación de acuerdos bilaterales existentes.

Los jefes de gobierno concluyeron la conversación explicitando su intención de mantener la coordinación en los ámbitos de seguridad y defensa, además de explorar oportunidades para el crecimiento económico y la transferencia de capacidades tecnológicas entre ambos países. Con base en las declaraciones recogidas por Europa Press, la alianza entre India e Israel presenta una agenda cargada de desafíos compartidos y propósitos en común, centrados en el fortalecimiento institucional y la lucha contra amenazas reconocidas por ambos Estados.