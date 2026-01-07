Marta Robles analizará medio siglo de monarquía en los medios este jueves en San Javier

La trayectoria de Marta Robles, que ha abarcado medios de comunicación tan diversos como la radio, la televisión y la prensa escrita, será el hilo conductor para la ponencia programada en San Javier. Según informó el Ayuntamiento de San Javier a través de un comunicado, la periodista y escritora será la figura central de la segunda jornada del ciclo de conferencias “50 años de una nueva monarquía”, en cuya intervención analizará los cambios en la representación mediática de la Casa Real española desde la transición democrática hasta la actualidad. El evento se celebrará el jueves 8 de enero, a las 20:00 horas, en el Salón de Plenos del consistorio, con entrada gratuita y sujeta al aforo disponible.

De acuerdo con la información municipal recogida en la convocatoria, la charla de Robles se titula “La Familia Real en portada” y aborda la evolución del relato mediático sobre la monarquía desde la instauración de la monarquía parlamentaria, tras el fin de la dictadura, hasta el presente. El medio del Ayuntamiento de San Javier detalló que la comunicadora no solo trazará un recorrido temporal, sino que ilustrará su exposición mediante imágenes y ejemplos relevantes, lo que permitirá observar las transformaciones en la manera en que la prensa española ha abordado a los miembros de la Familia Real a lo largo del tiempo.

El análisis de Robles incorporará también una reflexión sobre los motivos que han dado lugar a la redefinición del trato informativo hacia la Casa Real. Según comunicó el Ayuntamiento, se profundizará en las causas de los cambios en el enfoque periodístico, considerando tanto factores sociales como políticos y mediáticos. Fuentes del consistorio señalaron que el uso de relatos visuales y casos emblemáticos permitirá al público comprender cómo las portadas, las narrativas periodísticas y la selección de imágenes han influido en la percepción pública de la monarquía en las décadas recientes.

La ponente, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con una dilatada experiencia profesional. Según recordó el Ayuntamiento de San Javier, Marta Robles ha colaborado en medios como Cadena SER, Telecinco, Telemadrid, Onda Cero, Antena 3 y el diario La Razón, donde actualmente mantiene una actividad como columnista. Sus intervenciones en estos espacios han versado tanto sobre la actualidad política como cultural, lo que la ha situado como una voz reconocida dentro del periodismo español.

El medio municipal consignó además el perfil literario de la periodista, autora de más de 20 libros. Entre sus obras destaca “Luisa y los Espejos”, ganadora del Premio Fernando Lara en 2013, así como títulos como “Pasiones Carnales” y “La chica a la que no supiste amar”. Su más reciente novela, “Amada Carlota”, forma parte actualmente de las listas de libros más vendidos, según la nota de prensa. A estos logros se suman más de 30 premios, entre ellos la Antena de Oro, el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid y el Premio de las Letras del Ateneo Mercantil de Valencia.

La organización del evento señaló que la entrada a la conferencia será de carácter libre hasta que se complete el aforo del Salón de Plenos. El programa “50 años de una nueva monarquía” busca ofrecer una visión amplia del papel de la Casa Real en el contexto español contemporáneo, a través de la voz de profesionales del periodismo y la historia, según remarcó el Ayuntamiento de San Javier. En este sentido, la participación de Marta Robles aportará una dimensión centrada en el análisis comunicativo y la transformación de la imagen pública de la corona.

Durante su intervención, la periodista repasará momentos clave en la manera en que la prensa ha cubierto a la Familia Real, empleando tanto registros fotográficos como titulares que han marcado distintas etapas políticas y sociales en España. Según informó el Ayuntamiento, el objetivo es mostrar cómo las portadas han reflejado, anticipado o modelado la percepción social sobre los monarcas, sus conflictos, celebraciones y desafíos institucionales.

La cita institucional subrayó también el valor que aporta la perspectiva de una profesional con experiencia directa en medios de información de alcance nacional. Al contar con una ponente como Marta Robles, el ciclo busca ofrecer a los asistentes una aproximación documentada a la evolución del discurso periodístico sobre la monarquía en España. Según el comunicado, la charla permitirá no solo conocer ejemplos concretos de cobertura informativa, sino también los debates internos y externos que han condicionado el tratamiento de la Familia Real en los medios generalistas y especializados.