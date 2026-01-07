Los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, todo sonrisas tras disfrutar del roscón en la casa de Jesús Ortiz

Cumpliendo con la tradición un año más, los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han puesto el broche de oro a las fiestas navideñas asistiendo en la tarde del 6 de enero a la casa del padre de la Reina, Jesús Ortiz, para disfrutar del roscón con chocolate e intercambiarse los regalos que les han traído los Reyes Magos.

Tras presidir la solemne Pascua Militar en el Palacio Real -donde la hija menor de sus Majestades se ha convertido en la gran ausente dando protagonismo al papel institucional de la Princesa de Asturias como heredera al trono-, los monarcas y sus hijas se han desplazado a primera hora de la tarde al domicilio del periodista y su mujer, Ana Togores, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón para pasar esta fecha tan señalada en compañía de su familia. Una cita muy especial a la que también se ha sumado la hermana de Doña Letizia, Telma Ortiz, junto a sus hijas Amanda (17) -que tiene en común con Enrique Martín Llop-, y Erin (4), fruto de su relación con el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar, del que se separó hace unos meses.

Después de varias horas en el interior de la casa de Jesús Ortiz, minutos antes de las 21.00 horas, los Reyes abandonaban el lugar de lo más sonrientes en compañía de sus hijas. Mientras Don Felipe iba al volante de su vehículo y a su lado la Reina saludaba con la mano a la prensa, la Leonor y Sofía ocupaban los asientos traseros, intercambiando miradas cómplices en sus últimas horas juntas antes de que la Princesa de Asturias se reincorpore a la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier (Murcia)- donde está cursando su tercer y último año de su formación castrense como piloto-, y su hermana menor regrese a Lisboa para retomar sus estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, centro adscrito a la Universidad de Londres.