La serie Galaxy Book6 de Samsung ofrece un rendimiento avanzado y productividad de IA con Intel Core Ultra Series 3

La edición Enterprise del Galaxy Book6, orientada al entorno de las tecnologías de la información, se distribuirá a partir de abril de 2026 con funcionalidades y soluciones específicas para empresas, según detalló Samsung durante la presentación de la nueva serie Galaxy Book6 en la feria tecnológica CES 2026. La familia, compuesta por los modelos estándar, Pro y Ultra, incorpora avances en autonomía, rendimiento y diseño, enfocados a potenciar la experiencia informática diaria con innovaciones en inteligencia artificial y hardware avanzado.

De acuerdo con la información publicada por Samsung y recogida por medios especializados, la nueva gama Galaxy Book6 busca mejorar el rendimiento en tareas exigentes mediante la integración de los procesadores Intel Core Ultra Series 3, los primeros en utilizar tecnología de chip basada en Intel 18A. Estos chips proporcionan hasta 16 núcleos combinando núcleos de alto rendimiento (P-cores) y núcleos eficientes (E-cores), lo que, según la compañía, permite lograr una velocidad de procesamiento un 60 por ciento superior respecto a generaciones anteriores.

El Galaxy Book6 Ultra se presentó equipado con procesadores Intel Core Ultra 9 o 7, mientras que los modelos Pro y estándar cuentan con versiones Intel Core Ultra 7 o 5. Junto a estos procesadores, la gama incorpora tarjetas gráficas Nvidia GeForce RTX 5070 o 5060, orientadas tanto a la creatividad digital como al desarrollo de imágenes con inteligencia artificial o experiencias de juego de alto nivel. Según informó el fabricante, esta combinación favorece un flujo de trabajo eficiente en edición, diseño y entretenimiento.

Otra de las novedades destacadas radica en el sistema térmico avanzado, presente en los modelos Ultra y Pro. Este sistema utiliza una arquitectura de refrigeración que incluye una cámara de vapor y un flujo de aire optimizado, diseñado para mantener la temperatura adecuada durante usos prolongados y tareas intensas. Las aletas asociadas a la cámara de vapor, agrandadas para mejorar la disipación, contribuyen a que los portátiles puedan operar de manera eficiente bajo exigencias continuas, según publicó Samsung.

En el ámbito de la autonomía, Samsung aseguró que la batería de la nueva serie permite hasta 30 horas de reproducción de vídeo en los modelos Ultra y Pro, ampliando el tiempo de uso respecto a generaciones anteriores. Gracias a una gestión más eficiente de la energía, los dispositivos buscan adaptarse mejor a las necesidades laborales y recreativas que demandan largas jornadas operativas. La función de carga ultrarrápida en el modelo Ultra posibilita alcanzar el 63 por ciento de la capacidad total en solo 30 minutos.

El diseño renovado de la familia Galaxy Book6 se basa en un chasis ultrafino para favorecer la portabilidad y el uso en espacios variados. El Galaxy Book6 Ultra dispone de un grosor de 15,4 mm y una pantalla de 16 pulgadas, mientras que los modelos Pro y estándar se ofrecen en versiones de 14 y 16 pulgadas. El modelo Pro de 16 pulgadas reduce el grosor hasta 11,9 mm. Samsung ha añadido detalles funcionales pensados para la comodidad, como un teclado de dos tonos y un panel táctil háptico de mayor precisión.

Las pantallas de la serie introducen mejoras significativas en calidad visual y adaptabilidad a distintas condiciones de iluminación. Los paneles Dynamic AMOLED 2X presentes en los modelos Ultra y Pro permiten un brillo HDR de hasta 1.000 nits y un brillo SDR máximo de 500 nits. La tecnología Vision Booster ajusta la visibilidad y el color en función de la iluminación ambiental, mientras que el tratamiento antirreflectante ayuda a reducir los reflejos en entornos luminosos. Según consignó Samsung, la certificación True Bright 1300 y el estándar True Black 0,0005 nits permiten reproducir negros intensos y una experiencia visual más envolvente. Las pantallas admiten una frecuencia de actualización adaptativa de entre 30 Hz y 120 Hz, lo que beneficia la fluidez en videojuegos y transmisiones en línea. Por su parte, el modelo estándar incorpora un panel IPS táctil con brillo máximo de 350 nits y superficie antirreflejos. Toda la línea utiliza cristal Corning Gorilla Glass con DXC, lo que, según la empresa, proporciona una mayor durabilidad y resistencia frente a impactos y arañazos sin sacrificar la visibilidad.

En materia de sonido, el modelo Ultra incluye un sistema de sonido con cuatro woofers dotados de cancelación de fuerza y dos tweeters, con compatibilidad para la tecnología Dolby Atmos. El equipamiento se completa con cámaras de 2 megapíxeles incorporadas en todas las versiones, optimizadas para videoconferencias y reuniones en línea.

El apartado de productividad incorpora funciones impulsadas por inteligencia artificial integradas en Galaxy AI. Entre las herramientas figura la selección de IA, que permite seleccionar y obtener información instantánea sobre cualquier texto en pantalla; la función AI Cut Out, que facilita el recorte de fondos en imágenes; y un sistema de búsqueda inteligente capaz de localizar archivos o información a partir de descripciones sencillas. El Asistente de Notas ayuda a resumir y traducir textos a varios idiomas, lo que, según detalló Samsung, simplifica la gestión y organización de la información diaria.

El almacenamiento compartido permite acceder y gestionar fotografías y archivos generados en otros dispositivos de la familia Galaxy del usuario. La función Dispositivos cercanos identifica la ubicación de otros equipos Galaxy y habilita la conexión con solo arrastrar elementos en la interfaz, lo que facilita la sincronización. También, Enlace a Windows permite visualizar y transferir aplicaciones, mensajes y notificaciones de teléfonos inteligentes a la pantalla del Galaxy Book6, mejorando la multitarea y la conectividad. La función Segunda pantalla añade la posibilidad de expandir el espacio de trabajo con rapidez, y Multi Control habilita el uso de un solo cursor en el ordenador, móvil o tableta conectados, para desplazarse entre aplicaciones en los distintos dispositivos.

En cuanto a la seguridad, los portátiles de la serie incorporan la plataforma Samsung Knox, que añade protección multicapa basada en hardware para bloquear intentos de acceso no autorizado y salvaguardar los datos del usuario. El fabricante destacó que los nuevos Galaxy Book6 Ultra, Pro y estándar estarán disponibles en colores gris y plateado desde finales de enero del presente año, con la versión Enterprise programada para abril de 2026.