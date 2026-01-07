Hansi Flick: "Me encanta cómo estamos jugando como equipo"

El técnico Hansi Flick aclaró que la planificación del partido se ejecutó según lo previsto y subrayó la importancia del control mostrado por el equipo después de los goles iniciales. Desde la perspectiva del entrenador del FC Barcelona, la clave en el triunfo ante el Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España consistió en la disciplina táctica y la concentración mantenida durante todo el compromiso, según publicó el medio.

De acuerdo con la información difundida, Flick expresó durante la conferencia posterior al encuentro su satisfacción con la actuación colectiva de su equipo. “Lo que más me gusta es que estamos jugando como un equipo. Jugamos muy bien juntos, estamos muy unidos, defendemos bien y esa ha sido la clave. Estamos bien colocados, creamos muchas oportunidades y eso es lo que siempre quiero ver”, declaró el técnico alemán, resaltando la fortaleza defensiva y la capacidad para generar ocasiones de gol como rasgos más destacados de la escuadra en la goleada por 5 a 0 frente al Athletic Club.

El medio informó que Flick evitó centrarse en si el Barcelona atraviesa el mejor momento de su temporada, prefiriendo concentrarse en los retos inmediatos y valorando en particular el desempeño mostrado en el partido más reciente. Para el entrenador azulgrana, el equipo jugó "de una manera muy diferente" respecto a encuentros anteriores tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo, lo cual consideró determinante para el resultado.

El entrenador detalló que el control de las acciones cobró especial fuerza tras los dos primeros tantos del conjunto catalán. Según el propio Flick, “hemos controlado el partido muy bien, especialmente después del primer y el segundo gol. Hemos mantenido el control durante todo el encuentro y hemos estado muy concentrados los 90 minutos”, enfatizó el técnico en la rueda de prensa posterior al compromiso.

Sobre la ausencia de Lamine Yamal en el cuadro titular, Flick explicó que el joven extremo no se encontraba en plenitud física, motivo por el cual no fue alineado desde el inicio. Según consignó el medio, el entrenador precisó: “Ha tenido algunas molestias en los últimos dos días y por eso no ha empezado el partido”, aunque no manifestó preocupación acerca de la evolución del jugador.

Al referirse a las perspectivas para la final de la Supercopa y el próximo rival, Flick mantuvo una postura cautelosa. Declaró que “cada partido es diferente. Lo importante es que estemos siempre bien colocados y seamos correctos. Este tipo de partidos nos dan mucha confianza y eso es muy positivo para el equipo”, lo que deja entrever la preferencia del entrenador por el enfoque partido a partido y la solidez táctica mostrada.

Por último, acerca de la situación de Robert Lewandowski ante los rumores sobre su futuro, Flick aseguró que el delantero sigue siendo una pieza central para el club y manifestó su reconocimiento al trabajo y compromiso del futbolista polaco. “Estoy muy contento de que forme parte de nuestro equipo. Está entrenando muy bien, marca goles y entiende muy bien su posición. Hay otros jugadores que también pueden jugar ahí y tienen buen nivel. He hablado con él y decidiremos al final de la temporada, pero no estoy diciendo que vaya a dejar el club”, concluyó el técnico, según consignó el medio.

Tal como quedó reflejado en el encuentro y en las declaraciones recogidas tras el pitido final, la valoración de Flick se fundamenta en el rendimiento colectivo, la respuesta a las instrucciones tácticas y la respuesta emocional del grupo tras un triunfo de gran amplitud. El entrenador alemán resaltó también la importancia de mantener la concentración y la disciplina en todos los sectores del campo, aspectos que, según detalló, han constituido la base sobre la que el Barcelona edifica su participación en la presente edición de la Supercopa de España.