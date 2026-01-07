Agencias

Fallece una mujer de 73 años en un accidente de tráfico en la N-521 en Valencia de Alcántara

Una colisión en la N-521 dejó como consecuencia la muerte de una persona mayor y heridas leves a otras dos, luego de que dos vehículos impactaran en una intersección próxima a la frontera con Portugal, informaron autoridades locales

Guardar

La colisión entre dos vehículos en un punto cercano a la frontera con Portugal ocasionó que una persona de edad avanzada perdiera la vida y que otras dos mujeres sufrieran heridas leves, de acuerdo con la información aportada por la Guardia Civil. El accidente, reportó dicho cuerpo de seguridad, se produjo la tarde del martes 6 de enero en la carretera N-521, dentro del término municipal de Valencia de Alcántara, en la provincia de Cáceres.

Según precisó la Guardia Civil y detalló la nota recogida por las autoridades locales, el siniestro se produjo aproximadamente a las 17:50 horas. El choque, catalogado como una colisión frontolateral, tuvo lugar en la intersección de la N-521 con la carretera EX-374, la cual conecta esta vía principal con Portugal a través del municipio de Cedillo.

El medio informó que uno de los vehículos estaba conducido por una mujer de 50 años, quien recibió heridas leves en el impacto. En el segundo automóvil circulaba otra mujer de 73 años, que igualmente registró lesiones de carácter leve. La fallecida, también de 73 años, ocupaba el asiento delantero del primer turismo y no sobrevivió a las consecuencias del accidente.

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Cáceres se desplazaron al lugar del siniestro y llevan adelante la investigación para determinar los motivos por los que se produjo la colisión. De acuerdo con la información divulgada por la Guardia Civil, no se han precisado aún las circunstancias exactas que motivaron el choque en este cruce, ni si las condiciones meteorológicas, el estado de la vía o la conducta de los conductores influyeron en el resultado.

El accidente provocó la intervención de servicios de emergencia y fuerzas de tráfico, quienes gestionaron la atención médica de las personas afectadas y las labores correspondientes de auxilio en la zona del suceso. Tal como detalló la Guardia Civil, la vía en la que ocurrió el accidente conecta zonas rurales y constituye uno de los principales enlaces con Portugal, lo que habitualmente comporta una circulación relevante, en especial en los puntos de intersección.

La investigación iniciada por el Subsector de Tráfico deberá esclarecer las causas que desembocaron en esta colisión y determinar posibles responsabilidades, conforme a los procedimientos habituales tras este tipo de siniestros. Mientras tanto, los heridos reciben atención médica y las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de análisis, publicó la Guardia Civil.

Temas Relacionados

Accidente de tráficoValencia de AlcántaraGuardia CivilCáceresN-521EX-374PortugalTráficoCedilloSubsector de Tráfico de CáceresEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Ibex 35 abre a la baja (-0,1%), con Repsol cayendo más de un 2% y pendiente del crudo y de Venezuela

El selectivo español comienza la jornada con ligero retroceso mientras Repsol retrocede más del 2% tras el anuncio de la entrega de barriles venezolanos a Estados Unidos, y empresas como CIE Automotive y Redeia reparten dividendos a sus accionistas

El Ibex 35 abre a

La Policía y la DEA desmantelan la red del cártel de Sinaloa que enviaba metanfetamina oculta en mármol

La Policía y la DEA

Muere en prisión en EEUU Aldrich Ames, un antiguo agente de la CIA condenado por espiar a favor de Moscú

Muere en prisión en EEUU

El Gobierno insiste en que "los recursos naturales de Venezuela son de los venezolanos" y en ofrecer su mediación

El Gobierno insiste en que

Israel anuncia la expansión de la barrera de seguridad en la frontera con Jordania

Casi 500 explosivos colocados en la región desde la década de 1960 fueron destruidos por equipos especializados, mientras autoridades israelíes avanzan en un ambicioso plan de protección en la frontera oriental y refuerzan su despliegue estratégico

Israel anuncia la expansión de