Fallece una mujer de 73 años en un accidente de tráfico en la N-521 en Valencia de Alcántara

La colisión entre dos vehículos en un punto cercano a la frontera con Portugal ocasionó que una persona de edad avanzada perdiera la vida y que otras dos mujeres sufrieran heridas leves, de acuerdo con la información aportada por la Guardia Civil. El accidente, reportó dicho cuerpo de seguridad, se produjo la tarde del martes 6 de enero en la carretera N-521, dentro del término municipal de Valencia de Alcántara, en la provincia de Cáceres.

Según precisó la Guardia Civil y detalló la nota recogida por las autoridades locales, el siniestro se produjo aproximadamente a las 17:50 horas. El choque, catalogado como una colisión frontolateral, tuvo lugar en la intersección de la N-521 con la carretera EX-374, la cual conecta esta vía principal con Portugal a través del municipio de Cedillo.

El medio informó que uno de los vehículos estaba conducido por una mujer de 50 años, quien recibió heridas leves en el impacto. En el segundo automóvil circulaba otra mujer de 73 años, que igualmente registró lesiones de carácter leve. La fallecida, también de 73 años, ocupaba el asiento delantero del primer turismo y no sobrevivió a las consecuencias del accidente.

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Cáceres se desplazaron al lugar del siniestro y llevan adelante la investigación para determinar los motivos por los que se produjo la colisión. De acuerdo con la información divulgada por la Guardia Civil, no se han precisado aún las circunstancias exactas que motivaron el choque en este cruce, ni si las condiciones meteorológicas, el estado de la vía o la conducta de los conductores influyeron en el resultado.

El accidente provocó la intervención de servicios de emergencia y fuerzas de tráfico, quienes gestionaron la atención médica de las personas afectadas y las labores correspondientes de auxilio en la zona del suceso. Tal como detalló la Guardia Civil, la vía en la que ocurrió el accidente conecta zonas rurales y constituye uno de los principales enlaces con Portugal, lo que habitualmente comporta una circulación relevante, en especial en los puntos de intersección.

La investigación iniciada por el Subsector de Tráfico deberá esclarecer las causas que desembocaron en esta colisión y determinar posibles responsabilidades, conforme a los procedimientos habituales tras este tipo de siniestros. Mientras tanto, los heridos reciben atención médica y las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de análisis, publicó la Guardia Civil.