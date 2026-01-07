Faustin-Archange Touadéra expresó su convencimiento de que "la tokenización y el blockchain jugarán también un papel muy importante", enlazando esta visión de modernización con la experiencia reciente de la República Centroafricana en la adopción del bitcoin como moneda de curso legal y el lanzamiento, en 2022, de un ‘hub’ gubernamental relacionado con esta criptomoneda. Esta declaración formó parte del mensaje que el presidente de República Centroafricana dirigió a la ciudadanía tras conocerse su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de diciembre, resultado anunciado por la Autoridad Nacional de Elecciones (ANE). Según reportó el medio Ndjoni Sangó y otras fuentes recogidas por agencias internacionales, Touadéra agradeció públicamente el apoyo popular y habló de un periodo de transformación económica y desarrollo tecnológico que, según sus palabras, caracteriza el nuevo mandato.

Tal como informó Ndjoni Sangó, el portavoz de la campaña electoral de Touadéra, Évariste Ngamana, elogió tanto el trabajo de la ANE como de las fuerzas de seguridad y otras autoridades implicadas en el proceso electoral, argumentando que sus acciones garantizaron la posibilidad de votar a lo largo de todo el territorio nacional. Ngamana resaltó que los “esfuerzos permitieron a los compatriotas expresar libremente su voto en la totalidad del territorio”, atribuyendo así la legitimidad del proceso a la administración electoral y la actuación de las instituciones encargadas. El portavoz oficial subrayó que la reelección de Touadéra significa una ratificación del apoyo ciudadano e insistió en los compromisos del presidente para promover la paz, la cohesión nacional, reformas estructurales y mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la nación africana.

De acuerdo con los datos divulgados oficialmente por la ANE, Touadéra obtuvo el 76,15 por ciento de los votos, muy por delante de su rival más cercano, el ex primer ministro Anicet Dologuélé, que alcanzó el 14,66 por ciento. Henri-Marie Dondra, también ex primer ministro, acumuló un 3,19 por ciento de los sufragios, y cuatro candidatos adicionales recibieron aún menos respaldo en las urnas. A raíz de estos resultados, la consolidación del liderazgo de Touadéra se ve reflejada en la diferencia porcentual obtenida en las urnas frente a sus adversarios.

La proclamación de los resultados ha estado acompañada de denuncias de fraude por parte de la oposición. Según consignó el portal Ndjoni Sangó, Dologuélé se autoproclamó vencedor de los comicios el 2 de enero argumentando irregularidades en los recuentos oficiales y asegurando que su equipo tenía cifras diferentes, según las cuales habría ganado las elecciones. Por su parte, el partido de Henri-Marie Dondra, Unidad Republicana (UNIR), solicitó la "anulación" del proceso electoral con el argumento de que las elecciones "no pueden ser calificadas de elecciones libres, transparentes y creíbles", postura reiterada en comunicados emitidos tras la publicación de los resultados.

Según detalló Ndjoni Sangó, estas tensiones se producen en un contexto político marcado por la reciente reforma constitucional aprobada en 2023 mediante referéndum. Dicha reforma, impulsada tras un boicot de los principales partidos opositores, eliminó el límite de mandatos presidenciales, extendió la duración del cargo a siete años, e impuso restricciones como la prohibición a personas con doble nacionalidad de presentarse a la jefatura del Estado. Esta modificación permitió a Touadéra presentarse nuevamente tras ejercer la presidencia desde el año 2016.

Ndjoni Sangó recogió que los opositores han intensificado las críticas al presidente por lo que denominan un aumento del autoritarismo, así como por los vínculos que ha mantenido con Rusia, incluyendo el despliegue de mercenarios del antiguo Grupo Wagner en apoyo del ejército centroafricano frente a distintos grupos armados. Estos vínculos han suscitado debate tanto dentro como fuera del país, mientras los pactos suscritos entre el gobierno y facciones rebeldes han contribuido a reforzar el control de Touadéra sobre el sistema político y militar, según destacaron fuentes del mismo medio.

Touadéra obtuvo su primera victoria presidencial en 2016 y renovó el cargo tras modificar el marco constitucional, permitiendo prolongar su eventual permanencia en el poder. En su mensaje, además de agradecer a la población por su apoyo, el mandatario insistió en iniciar “una nueva era” para la República Centroafricana y reiteró los ejes de su programa de gobierno, orientados a la innovación, la independencia económica y la ampliación de oportunidades, tal como informaron las fuentes mencionadas. El presidente concluyó afirmando: “Hacia adelante, juntos. Solo estamos empezando”, dejando abierto el enfoque de su nuevo periodo presidencial.