EEUU intercepta un petrolero ruso por "violaciones de las sanciones estadounidenses"

El incidente cobró otra dimensión después de que medios estadounidenses reportaran que el petrolero ruso, identificado como ‘Bella 1’, formaba parte de una flota escoltada por buques navales enviados desde Moscú. Este episodio se produjo mientras la nave intentaba acceder a puertos venezolanos, contraviniendo así las restricciones impuestas por Estados Unidos al crudo proveniente de Venezuela. El Ejército de Estados Unidos confirmó la detención de este barco bajo la sospecha de infringir las sanciones económicas estadounidenses, lo que incrementó las tensiones diplomáticas con Rusia, según informó el medio.

De acuerdo con la información publicada por medios estadounidenses y confirmada posteriormente por el Mando Europeo del Ejército estadounidense, la fragata ‘USS Munro’ de la Guardia Costera participó de manera activa en la operación. Esta embarcación se encargó de rastrear y seguir al petrolero, actuando en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos. La coordinación incluyó además la colaboración entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa, lo que puso en evidencia la relevancia institucional que Washington otorga a la vigilancia de las sanciones impuestas al sector energético venezolano.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, celebró en redes sociales el resultado de la operación e hizo hincapié en la vigencia del bloqueo a las exportaciones de petróleo venezolano sancionado e ilícito. Hegseth subrayó que estas medidas continúan implementándose de forma estricta a escala internacional, en un contexto donde Washington busca frenar el comercio de energéticos que contravengan las disposiciones legales impuestas contra Venezuela.

Según detalló la fuente, la tripulación del ‘Bella 1’ navegaba bajo bandera rusa y formaba parte de la llamada ‘flota fantasma’ empleada por Moscú con el objetivo de esquivar las sanciones económicas y evitar el rastreo de movimientos petroleros. Estas embarcaciones suelen cambiar de bandera, manipular sistemas de localización y valerse de escoltas navales para garantizar la llegada de crudo venezolano a mercados internacionales, en especial cuando los circuitos comerciales habituales se encuentran restringidos por medidas coercitivas.

La justificación para la acción militar estadounidense reside en la aplicación de sanciones que buscan cortar el financiamiento al Gobierno venezolano, cuya industria petrolera constituye una de las principales fuentes de ingreso. Según reportó el Mando Europeo del Ejército de Estados Unidos, el operativo contra el ‘Bella 1’ forma parte de una estrategia más amplia para evitar que el petróleo venezolano, sujeto a sanciones, encuentre vías alternativas de distribución, aun cuando dichas operaciones involucren a actores internacionales como Rusia.

La detención del buque se produjo tras un seguimiento prolongado, donde la fragata estadounidense monitoreó la trayectoria del ‘Bella 1’ e intervino cuando la embarcación intentó ingresar a aguas venezolanas. De acuerdo con medios estadounidenses, la presencia de escoltas rusos buscaba proporcionar una capa adicional de seguridad, resaltando el carácter sensible del movimiento para Moscú y su intención de mantener la actividad comercial en Venezuela a pesar de la presión internacional ejercida por Washington.

Las autoridades estadounidenses sostienen que mantendrán los controles sobre cualquier intento de violar el régimen de sanciones. El respaldo judicial a la operación se consolidó mediante una orden emitida por una corte federal, lo que refuerza el marco legal bajo el cual actuaron tanto las fuerzas militares como la Guardia Costera, detalló el Departamento de Justicia a medios estadounidenses.

El episodio ocurre en un momento de relaciones diplomáticas especialmente tensas entre Estados Unidos y Rusia, marcado por desencuentros sobre la influencia de ambos países en América Latina y la vigencia de las sanciones internacionales. Según reportó el medio, la interceptación del ‘Bella 1’ constituye un nuevo reflejo de este clima de rivalidad, situando el comercio energético en el centro de la confrontación y reforzando la determinación de Washington de hacer cumplir su política de sanciones globales.