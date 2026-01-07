Colombia pide "mesura" a sus ciudadanos en un contexto de "alta sensibilidad" tras ataque de EEUU a Caracas

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, enfatizó que cualquier acción que contravenga la ley en el contexto actual debe ser objeto de investigación por parte de las autoridades correspondientes, haciendo hincapié en la importancia de acatar la legalidad para mantener la integridad nacional. De acuerdo con información publicada por las agencias internacionales y reproducida por medios como Europa Press, este pronunciamiento se produce después del ataque militar lanzado por Estados Unidos el pasado sábado contra Caracas y zonas aledañas a la capital venezolana, hecho que, según el gobierno estadounidense, resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

La postura oficial colombiana hizo especial referencia a la necesidad de actuar con “responsabilidad y mesura” tanto a nivel individual como colectivo. Sánchez, según reportó Europa Press, apeló a sus conciudadanos para que mantengan un comportamiento ejemplar ante la situación de “alta sensibilidad nacional e internacional” desencadenada por la ofensiva estadounidense en Venezuela. La declaración de Sánchez, difundida mediante un comunicado, instó a todos los sectores del país a priorizar la cohesión nacional y promover el respeto entre los ciudadanos, así como fortalecer la institucionalidad democrática.

Tal como consignaron diferentes medios, aunque en su comunicado el ministro evitó hacer alusión directa a los sucesos recientes en Venezuela, sí subrayó la pertinencia de que la defensa de la soberanía y el interés nacional se ejecute estrictamente dentro del marco de la Constitución y la ley. Sánchez recordó que se deben evitar acciones que desconozcan la jurisdicción colombiana, comprometan la unidad territorial, o favorezcan hostilidades contra la nación.

“El respeto a la soberanía no equivale a tolerar ilegalidades ni tampoco a impulsar procesos de desinstitucionalización”, expuso Sánchez según Europa Press. A su juicio, la verdadera defensa nacional implica robustecer el Estado Social de Derecho y cumplir los deberes ciudadanos previstos por la Constitución Política de Colombia, singularmente los del artículo 95, que exige el apoyo y respeto a las autoridades democráticas constituidas como condición indispensable para la preservación de la independencia y la integridad nacional.

En la línea de sus declaraciones, el titular de la cartera de Defensa defendió la necesidad de realizar un llamado institucional orientado al interés público, como parte de la responsabilidad estatal de Colombia frente a la democracia, la convivencia pacífica y el respeto al orden jurídico. Aseguró también que “la seguridad y defensa la hacemos todos”, subrayando que la protección nacional es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.

Según informó Europa Press, este pronunciamiento oficial tiene lugar pocos días después de que tropas estadounidenses desarrollaran una operación militar en territorio venezolano. Colombia, que comparte una frontera terrestre de más de 2.200 kilómetros con Venezuela, se encuentra en un entorno regional delicado. Los datos más recientes de Migración Colombia registran en el país a más de 2,8 millones de ciudadanos venezolanos, lo que añade una dimensión humana y social relevante a la crisis.

El ministro de Defensa subrayó la importancia de que el cumplimiento de la ley y el respaldo a las instituciones legítimas se conviertan en la principal herramienta para conservar la paz y la soberanía. Además, reiteró la disposición del Gobierno para garantizar la seguridad y la tranquilidad interna de Colombia ante posibles repercusiones de la coyuntura venezolana. Europa Press detalló que la declaración ministerial buscó prevenir actitudes que pongan en riesgo a la población o fomenten polarización social frente al ambiente tenso generado por la situación en el país vecino.

A lo largo de su mensaje, Pedro Sánchez insistió en que la legitimidad y la legalidad deben regir la conducta de las autoridades y de la ciudadanía. Enfatizó que las acciones que se desvíen de este marco serán evaluadas por las entidades estatales competentes, en alusión a la posibilidad de que surjan incidentes relacionados con la crisis regional. De acuerdo con la información recogida por Europa Press, el ministro reafirmó el compromiso del Estado colombiano con la paz, la seguridad y el orden constitucional, en un periodo caracterizado por una elevada tensión en las relaciones internacionales de la región.

En el comunicado, el funcionario dejó claro que toda actuación ciudadana debe sujetarse a los principios consagrados en la Constitución y que la colaboración con las autoridades legítimas constituye un requisito esencial para la estabilidad institucional. Además, recalcó que la preservación de la unidad nacional constituye el núcleo de la respuesta estatal frente a la incertidumbre derivada del conflicto en el país limítrofe, según sintetiza Europa Press en su cobertura.

El gobierno de Colombia enfrenta la tarea de mantener el orden interno y evitar que la situación venezolana genere desbordes al interior de sus fronteras o ponga en peligro la relación bilateral. Las autoridades reiteran regularmente la importancia del Estado de Derecho y del cumplimiento de las normas como garantía de paz social y defensa soberana. Los movimientos de población provenientes de Venezuela han supuesto retos estructurales que el Ejecutivo colombiano busca abordar con institucionalidad y respeto a la legalidad, conforme a la información difundida por Europa Press y otros medios de cobertura regional.

Las autoridades colombianas observan con atención los desarrollos en Venezuela, al tiempo que subrayan que cualquier iniciativa de política exterior o acción en el contexto actual debe ajustarse a los límites constitucionales. En ese marco, Pedro Sánchez finalizó su mensaje recordando a los ciudadanos que “la seguridad y defensa la hacemos todos”, según comunicó Europa Press, enfatizando que la construcción de paz y la protección de la nación exigen el compromiso de toda la sociedad.