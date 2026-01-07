Audio-Technica presenta el tocadiscos AT-LP7X: un modelo minimalista para un sonido analógico de alta precisión

Audio-Technica ha presentado su nuevo modelo de tocadiscos AT-LP7X, con un diseño minimalista caracterizado por ser totalmente manual con transmisión por correa y que permite una amplia personalización con cápsulas y cabezales.

El modelo AT-LP7X combina su acabado en negro mate con materiales de primera calidad, como la fibra de densidad media en su base o su plato acrílico de 20 mm, para garantizar una transmisión mínima del ruido mecánico y las oscilaciones para una reproducción de mayor precisión.

Su brazo de aluminio en forma de J está inspirado en modelos clásicos del fabricante japonés en las décadas de los 60 y 70. Equipado con un cardán de doble eje y cojinetes de precisión, ofrece un seguimiento de baja fricción y estabilidad.

El AT-LP7X viene premontado con la cápsula AT-VM95E en negro sobre un cabezal AT-LT10, lo que proporciona separación de canales y una baja distorsión. Además, la aguja se puede actualizar fácilmente por cualquier modelo de la serie VM95.

Audio-Technica ha destacado en una nota de prensa la personalización del AT-LP7X, la "esencia" del modelo. El ajuste del ángulo de seguimiento vertical (VTA), el control antideslizamiento y el contrapeso adicional permiten la compatibilidad con una amplia gama de cápsulas y cabezales. Un preamplificador fonográfico conmutable integrado admite cápsulas MM y MC, lo que facilita su integración en cualquier sistema.

El tocadiscos AT-LP7X reproduce discos de 33 y 45 RPM con gran precisión gracias a su sistema de sensor óptico de velocidad y a la montura del motor con amortiguación de vibraciones. Los pies de aislamiento con muelle y una fuente de alimentación externa reducen aún más el ruido no deseado-

El reproductor ya se encuentra a la venta con un precio de 799 euros.