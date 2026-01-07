Amazon se suma a los televisores que simulan cuadros y actualiza la interfaz de Fire TV

Una de las innovaciones destacadas en el sector de tecnología de consumo durante el CES 2026 proviene de Amazon, que ha optado por integrar inteligencia artificial en una nueva línea de televisores QLED y ha rediseñado su ecosistema Fire TV con énfasis en velocidad y personalización, de acuerdo con información publicada por Europa Press. El nuevo televisor Amazon Ember Artline, presentado en Las Vegas, introduce funciones orientadas al arte y automatización, con una estructura y display pensados tanto para la experiencia visual como para la interacción inteligente en el hogar.

Según detalló Europa Press, el Amazon Ember Artline adopta un formato que simula un cuadro, incluyendo un marco magnético personalizable y una pantalla con recubrimiento mate. El dispositivo está disponible en diagonales entre 55 y 65 pulgadas y emplea un panel QLED 4K, compatible con Dolby Vision y HDR10+. Amazon apuntó que el diseño tiene 1,5 pulgadas de grosor y permite desplegar más de 2.000 obras de arte gratuitas o fotografías del usuario en cualquier condición de iluminación, lo que lo posiciona como un producto pensado para integrarse en cualquier espacio del hogar.

Además del enfoque estético, el nuevo modelo incorpora una solución de inteligencia artificial a través de Alexa+, el asistente virtual, cuya integración permite a los usuarios interactuar de forma natural gracias a micrófonos de largo alcance. Esta versión mejorada de Alexa, en combinación con la tecnología Omnisense, administra la llamada ‘Experiencia Ambiental’ activando o desactivando la pantalla artística en función del movimiento de personas en la habitación. De acuerdo con Europa Press, esta tendencia de transformar el televisor en un soporte para arte digital o fotografía ya había sido vista en productos como The Frame de Samsung y, más recientemente, en la línea Gallery TV de LG.

Por otra parte, Amazon anunció también una renovación integral de la interfaz de Fire TV. Según consignó Europa Press, la nueva versión introduce una experiencia de usuario más ágil y organizada, con una estética renovada donde predominan esquinas redondeadas, tipografía actualizada y nuevos degradados de color. El rediseño del código base permitió un aumento estimado en la velocidad de acceso de entre el 20% y el 30% en varios dispositivos, lo que se traduce en menor tiempo para acceder a contenidos.

La actualización ofrece recomendaciones más precisas a través de Alexa+, que ahora participa en la navegación mediante conversaciones, sugiriendo títulos en función del historial y las preferencias del usuario. Europa Press indicó que todas estas mejoras estarán disponibles mediante una actualización gratuita para dispositivos compatibles de Fire TV.

En cuanto a la accesibilidad desde dispositivos móviles, la multinacional informó que la aplicación Fire TV experimentó una transformación con el objetivo de ser más que un control remoto. Gracias al rediseño, la app permite explorar el catálogo, gestionar favoritos y reproducir contenidos en el televisor, y extiende la función de segunda pantalla para descubrir títulos o agregar recomendaciones mientras se está fuera de casa. Europa Press destacó que esta versión de la aplicación se integrará visualmente con la nueva interfaz de Fire TV y estará disponible para descarga sin costo.

Amazon concretará el despliegue de la nueva interfaz y la actualización de la app inicialmente en dispositivos Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max de segunda generación y Fire TV Omni Mini-LED Series, empezando en febrero en Estados Unidos. La empresa anticipa, según reportó Europa Press, una ampliación paulatina a otros mercados internacionales y a dispositivos adicionales en los meses siguientes, entre los que figuran reproductores Fire TV 4K de última generación y televisores de las series Fire TV 2-Series y Fire TV 4-Series, así como modelos fabricados por empresas como Hisense, Insignia, Panasonic y TCL.

En relación al Amazon Ember Artline, el lanzamiento comercial se proyecta para mediados de 2026 en Estados Unidos, Canadá, Alemania y Reino Unido. Los usuarios pueden inscribirse anticipadamente para recibir notificaciones al momento de su disponibilidad, afirmó Europa Press. Los precios del televisor oscilarán desde 899 dólares y habrá opciones para elegir entre diez marcos de color personalizables.