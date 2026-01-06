Tailandia acusa a Camboya de violar el alto el fuego y pide cumplir la tregua

El Ministerio de Exteriores de Tailandia señaló que, tras el reciente incidente armado en Ubon Ratchathani que dejó herido a un soldado tailandés, se optó por contactar formalmente con las autoridades camboyanas para esclarecer las circunstancias y evitar una repetición de estos eventos, en vez de responder con represalias. Así lo reportó la agencia Europa Press, detallando que el gobierno de Bangkok atribuye a fuerzas camboyanas la violación de la tregua pactada el 27 de diciembre tras semanas de enfrentamientos en la frontera común.

Según informó Europa Press, las autoridades tailandesas acusan al Ejército de Camboya de no respetar el alto el fuego que ambas partes habían establecido hace tan solo diez días, exigiendo así a Nom Pen honrar el acuerdo y adoptar medidas para prevenir futuros altercados armados. El Ministerio de Exteriores de Tailandia difundió un comunicado oficial en el que subrayó que, a pesar del ataque en la provincia de Ubon Ratchathani, sus soldados no respondieron de forma violenta, sino que recurrieron a canales diplomáticos para impedir una escalada del conflicto.

El incidente con fuego de mortero se registró en una franja limítrofe afectada históricamente por tensiones, contextos que se agravaron en las últimas semanas con combates que, según Europa Press, provocaron la muerte de un centenar de personas entre ambas naciones. El gobierno tailandés subrayó que la prioridad actual radica en el cumplimiento estricto del alto el fuego, detallando que la petición a Camboya incluye tanto el respeto a la tregua como la presentación de disculpas oficiales y la adopción de mecanismos para evitar que se repitan hechos similares.

Por su parte, las autoridades camboyanas negaron cualquier responsabilidad en la supuesta violación del pacto fronterizo. Según notificó Europa Press, Camboya sostiene que la explosión a la que se refiere Tailandia provocó heridas a dos de sus soldados en el mismo episodio, sugiriendo así una versión alternativa de los hechos y poniendo de relieve la dificultad para esclarecer responsabilidades en una zona conflictiva. Esta reacción de Nom Pen se produjo apenas una semana después de la formalización del acuerdo de alto el fuego el 27 de diciembre, que finalizó tres semanas de hostilidades abiertas entre los ejércitos de ambos países.

La comunicación diplomática entre Tailandia y Camboya se produce en un contexto marcado por la vigilancia internacional sobre la evolución de los compromisos asumidos por ambas partes en la frontera, donde los recientes y reiterados choques han generado preocupación sobre la fragilidad de la estabilidad regional. Según publicó Europa Press, Tailandia reiteró públicamente su llamado a evitar provocaciones y fortalecer los mecanismos de transparencia y comunicación para que el frágil cese de hostilidades pueda sostenerse.

En sus comunicaciones más recientes, el gobierno tailandés invitó de nuevo a las autoridades camboyanas a dialogar y coordinar acciones dirigidas a eliminar factores de riesgo en el perímetro fronterizo, apoyándose en la mediación de actores internacionales si fuera necesario, según reportó Europa Press. La intención declarada por Bangkok es impedir que incidentes como el sucedido en Ubon Ratchathani deriven en una repetición del ciclo de violencia que afectó a la región en las últimas semanas.

En la versión de las autoridades camboyanas, publicada por Europa Press, se insiste en la necesidad de investigar de manera conjunta los hechos y en el compromiso de respetar lo acordado durante las negociaciones que frenaron el conflicto armado a finales de diciembre. Este cruce de declaraciones evidencia la tensión persistente en la frontera, así como el desafío que supone consolidar el alto el fuego y avanzar hacia una normalización de las relaciones entre Tailandia y Camboya tras el significativo coste en vidas humanas que dejaron los últimos enfrentamientos.