Steel Dynamics y SGH Limited presentan una oferta por la siderúrgica BlueScope de 7.558 millones de euros

La siderúrgica estadounidense Steel Dynamics y el conglomerado australiano SGH Limited han presentado una oferta no vinculante y no solicitada por la acerera BlueScope por valor de unos 13.140 millones de dólares australianos (7.558 millones de euros).

Según se desprende de la nota de prensa emitida por BlueScope que confirma las informaciones aparecidas en prensa, se han ofrecido un total de 30 dólares australianos (17,26 euros) en efectivo por cada acción de BlueScope, lo que representa una prima del 23% respecto del cierre de cotización más reciente.

La propuesta indicativa prevé que SGH adquiera la totalidad del capital social de BlueScope y, a continuación, que revenda los negocios en EE.UU. de BlueScope a Steel Dynamics.

BlueScope ya rechazó anteriormente múltiples ofertas de adquisición, incluida la realizada por un consorcio independiente liderado por la propia Steel Dynamics, que presentó dos propuestas a finales de 2024 de 27,50 y 29 dólares australianos (15,82 y 16,68 euros) por acción.

