Roborock presenta el primer robot aspirador que combina ruedas y patas para subir escaleras y pendientes

El nuevo diseño de Saros Rover incorpora tecnología capaz de adaptar su estructura a superficies irregulares, incluidas escaleras curvas y con bordes redondeados, permitiendo además limpiar peldaños uno a uno mientras asciende al nivel superior de la vivienda. Roborock, durante su presentación en la feria CES 2026 de Las Vegas, destacó que este robot aspirador utiliza una arquitectura híbrida compuesta por ruedas y patas, combinando sensores 3D y algoritmos de inteligencia artificial para interpretar el entorno y reaccionar de forma precisa frente a obstáculos y variaciones del terreno. Según informó Europa Press, Saros Rover está dirigido especialmente a hogares de varias plantas y se presenta como el primer robot aspirador capaz de superar barreras estructurales hasta ahora infranqueables para estos dispositivos.

La compañía detalló en el evento que Saros Rover puede mover sus ruedas y patas de manera independiente, realizar saltos cortos, cambios de dirección y paradas inesperadas, manteniendo el cuerpo central nivelado sin perder la estabilidad, incluso frente a pendientes o umbrales entre habitaciones. Roborock, de acuerdo con Europa Press, comparó la agilidad de este modelo con la de una persona al desplazarse por diferentes superficies. El propósito de esta innovación radica en facilitar la limpieza automática en viviendas de más de un nivel, donde las escaleras suelen representar un desafío para los robots convencionales.

El lanzamiento de Saros Rover se encuentra dentro de una nueva línea de productos de limpieza inteligente que Roborock prevé comercializar durante el primer semestre de 2026, según consignó Europa Press. Esta gama abarca además los modelos Saros 20, Saros 20 Sonic, Qrevo Curv 2 Flow y F25 ACE Pro. Los primeros dos incluyen un motor HyperForce de 35.000 Pa y se apoyan en la base RockDock, que dispone de capacidad de lavado con agua caliente a 100 °C. El Saros 20 incorpora el sistema autónomo StarSight 2.0, cuya tecnología de inteligencia artificial permite el reconocimiento de hasta 201 objetos y un chasis AdaptiLift 3.0 mejorado. Este chasis integra una estructura para escalar que asocia una rueda principal, una rueda auxiliar y un brazo que se extiende al detectar umbrales, permitiendo superar barreras simples de hasta 4,5 cm de alto o de doble capa que suman 8,5 cm.

Por su parte, el Saros 20 Sonic integra un nuevo sistema de navegación RetractSense junto a un mecanismo de fregado denominado VibraRise 5.0, donde una mopa sónica extensible efectúa hasta 4.000 movimientos por minuto para limpiar suelos más profundamente, de acuerdo con la información difundida por Europa Press. El modelo Qrevo Curv 2 Flow introduce la tecnología de autolimpieza en tiempo real SpiraFlow, ejerciendo una presión descendente de fregado de 15N y permitiendo que su rodillo se extienda para limpiar con precisión los bordes de las habitaciones mediante la función Edge-Adaptive.

En cuanto al F25 ACE Pro, Roborock lo describió como una aspiradora tanto en seco como en húmedo, equipada con la tecnología JetFoaming. Esta innovación le permite crear una espuma ultradensa que puede eliminar manchas complicadas en una sola pasada. Además, presenta una potencia de succión de 25.000 Pa y un depósito de agua que aumenta su capacidad en un 35% en comparación con versiones previas, así como un rodillo antienredos avanzado JawScrapers y una base automatizada para autolimpiarse y secarse mediante calor, según reportó Europa Press.

La alianza de Roborock con el Real Madrid Club de Fútbol también se reflejó durante la presentación al combinar tecnología y deportividad en la promoción de estos nuevos productos para el hogar. Europa Press indicó que la empresa aprovechó la visibilidad de la feria tecnológica CES de Las Vegas para anticipar las capacidades de sus robots aspiradores, enfatizando en Saros Rover como respuesta a una demanda de mayor autonomía y adaptabilidad en la higiene de espacios domésticos complejos.

En el caso específico de Saros Rover, Roborock subrayó que su integración de sensores y arquitectura híbrida habilita la comprensión tridimensional del espacio doméstico, y que el robot puede ajustar el movimiento de cada rueda o pata según la inclinación o el obstáculo, sin renunciar a la nivelación ni a la función de limpieza simultánea. De acuerdo con Europa Press, el lema de la presentación —“Lo mejor se une a lo mejor”— refería tanto a esa combinación tecnológica como a la cooperación con entidades deportivas reconocidas.

Los nuevos modelos se suman a la oferta de Roborock dirigida a consumidores interesados en soluciones de limpieza automatizada, capaces de afrontar los retos de viviendas con diseños variados. Tanto la serie Saros como la Qrevo y la F25 ACE Pro fueron desarrolladas para incrementar la eficiencia y adaptabilidad en el mantenimiento del hogar, según describió Europa Press durante su cobertura del evento.