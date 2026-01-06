Nuria Roca y Juan del Val estrenan el año con una escapada a París con sus tres hijos

Nuria Roca y Juan del Val han arrancado el año de la forma más especial: con una escapada familiar a París junto a sus tres hijos, Juan, Pau y Olivia, con quienes forman una de las familias más consolidadas y discretas de la televisión. La capital francesa se ha convertido en el escenario perfecto para este viaje en el que han combinado turismo, planes culturales y paseos en familia, como se aprecia en las imágenes que han compartido, donde se les ve disfrutando de la ciudad y, en especial, de un París nevado que Nuria ha destacado como "una maravilla".

La presentadora y el escritor, que llevan juntos cerca de tres décadas y se han consolidado como uno de los matrimonios más estables de la crónica social, han elegido esta vez la ciudad del amor para seguir con su tradición de viajar los cinco cuando sus agendas se lo permiten. En redes, la presentadora ha mostrado algunos momentos del segundo día en París, en el que la familia amaneció con sol y nieve, recorrió algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad y terminó "agotados pero felices", según ha contado ella misma a sus seguidores.

Este viaje llega después de unas navidades muy familiares en Valencia, la tierra natal de la presentadora, donde la pareja ha reunido a padres, hijos y resto de la familia para celebrar las fiestas antes de poner rumbo a esta escapada internacional. Lejos de los focos de los platós de televisión y de los compromisos profesionales de ambos en programas como 'El Hormiguero' o 'La Roca', París se ha convertido en el refugio perfecto para desconectar y dedicar tiempo de calidad a sus tres hijos, a los que siempre han intentado mantener en un segundo plano mediático pese a su enorme popularidad.

Con esta escapada parisina, Nuria Roca y Juan del Val cierran un periodo marcado por el éxito profesional y lo abren a un nuevo año en el que todo apunta a que seguirán compaginando proyectos en televisión y literatura con esos planes en familia que tanto cuidan.