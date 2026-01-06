Machado quiere volver a Venezuela y alega que "la transición debe avanzar"

Durante la entrevista concedida a Fox, la dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, se refirió a la situación interna de Venezuela tras su reciente viaje a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz. Machado manifestó estar buscando regresar a su país "lo antes posible" y subrayó la necesidad de que "la transición debe avanzar", según informó Fox, a pesar de las acciones recientes de Washington y de la postura tomada por la Casa Blanca respecto a la hoja de ruta para el país sudamericano.

Según detalló Fox, Machado expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, resaltando que considera esta operación como un "hito" no solo para el pueblo venezolano, sino también para los valores de humanidad y dignidad. Machado dijo textualmente: "Quiero expresar nuestra profunda gratitud por su valiente misión, las acciones y los logros históricos que ha tomado contra estos narcoterroristas para comenzar a desmantelar la estructura y llevar a Maduro ante la justicia". En relación con sus comunicaciones con Trump, la líder opositora señaló al medio que no había vuelto a hablar con el mandatario estadounidense desde el anuncio de su premiación con el Nobel, el pasado 10 de octubre, aunque afirmó que le gustaría "ofrecerle personalmente el galardón".

Machado resaltó ante Fox que la incursión estadounidense en Venezuela marca un antes y un después, describiéndola como "el día en que se hizo justicia". Consideró este episodio como relevante tanto para el futuro venezolano como para el escenario internacional. No obstante, la entrevistada evitó pronunciarse sobre las directrices establecidas por Trump para el proceso de transición en Venezuela, y en su lugar reiteró la idea de que su foco principal se centra en avanzar hacia un nuevo gobierno en el país.

Durante su intervención, la opositora también criticó con firmeza a Delcy Rodríguez, recientemente nombrada presidenta encargada de Venezuela, posición que asumió tras abandonar la Vicepresidencia. La opinión de Machado sobre Rodríguez es negativa y, de acuerdo con Fox, la acusó de ser "una de las principales artífices de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico", además de definirla como "una aliada y enlace clave con Rusia, China e Irán". Asimismo, declaró que Rodríguez no representa la confianza internacional ni cuenta con aceptación entre el pueblo venezolano. Según las palabras atribuibles a Machado por Fox, en caso de celebrarse unas elecciones "libres y justas", la oposición obtendría "más del 90 por ciento de los votos".

El medio Fox reportó que Machado insistió en que la transición no puede estancarse ni supeditarse solo a las prioridades planteadas por la Casa Blanca. En ese marco, la lideresa opositora informó sobre sus aspiraciones de que Venezuela recupere el protagonismo energético en el continente y se transforme en una referencia de Estado de derecho y economía de mercado abierta a la inversión. Planteó ante Fox que el país debe convertirse en una potencia energética y en el principal aliado de Estados Unidos en la región. En su mensaje dirigido "al pueblo estadounidense", subrayó que una Venezuela libre fortalecería la seguridad continental y permitiría "desmantelar la América criminal y convertirla en un escudo protector", en palabras publicadas por Fox.

Machado además afirmó al canal que una de sus metas consiste en restablecer las condiciones necesarias para la repatriación de millones de emigrados venezolanos, convencida de que el retorno masivo contribuiría a la construcción de una nación más fuerte y próspera. Aludió a la superación del régimen socialista vigente y planteó la necesidad de un renovado pacto nacional para posicionar a Venezuela como actor clave en el continente, según detalló el medio estadounidense.

Mientras tanto, Fox subrayó que la administración Trump se mantiene reticente a impulsar de inmediato la celebración de elecciones en Venezuela o la liberación de detenidos políticos, y que el foco en la agenda estadounidense reside en el restablecimiento de la industria petrolera local. El presidente estadounidense ha comunicado tanto la cooperación de Delcy Rodríguez con Washington como su disposición a considerar el levantamiento de sanciones impuestas contra la actual lideresa interina, según publicó Fox. Trump ha dejado en claro que él se encuentra al mando del proceso venezolano y ha orientado sus esfuerzos y los de su gabinete hacia el impulso del sector energético por encima de otras iniciativas políticas.

Fox relató que, pese al papel destacado de Machado en la oposición, la Administración Trump la ha descartado para dirigir Venezuela en este periodo de transición, una decisión que marca distancia respecto a la posición reiteradamente expresada por la líder opositora. Las declaraciones de Machado y la respuesta oficial estadounidense reflejan el debate actual sobre el curso de los acontecimientos en Venezuela, tanto en el plano interno como internacional.