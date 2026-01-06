Líbano acusa a Israel de intentar "frustrar" con sus ataques los esfuerzos para consolidar el alto el fuego

El reciente ataque aéreo que impactó un edificio en la ciudad libanesa de Sidón suscitó interrogantes sobre el momento de las ofensivas israelíes, dado que ocurrió justo antes de la cita del mecanismo de supervisión del alto el fuego establecida para este miércoles. Según detalló la cadena Europa Press, el presidente libanés Joseph Aoun responsabilizó a Israel por obstaculizar las gestiones internacionales y regionales dirigidas a detener la escalada de violencia, tras la serie de bombardeos ejecutados por el Ejército israelí en el sur y este del país.

De acuerdo con Europa Press, Aoun manifestó que los ataques aéreos generaron dudas respecto a sus motivaciones, pues coincidieron con la proximidad de una reunión clave entre las partes y con el respaldo de la comunidad internacional. El mandatario detalló en un comunicado de la presidencia de Líbano que el objetivo de dicho encuentro es consolidar el cese al fuego alcanzado en noviembre de 2024, un pacto encaminado a contener las hostilidades y discutir medidas concretas para salvaguardar la seguridad y estabilidad en la región sur del país.

Aoun subrayó que el éxito de los acuerdos de paz no solo depende de la detención de las hostilidades, sino también requiere el retiro de las tropas israelíes de territorio libanés, la excarcelación de ciudadanos libaneses detenidos y la conclusión del despliegue del Ejército libanés al sur del río Litani. Todo ello, en cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que constituye la base del pacto de alto el fuego, según recogen las declaraciones difundidas por la Presidencia y recogidas por Europa Press.

La continuación de los bombardeos israelíes en áreas estratégicas del sur y este del Líbano, expuso Aoun, forma parte de una táctica para "frustrar todos los esfuerzos realizados a nivel local, regional e internacional para detener la actual escalada israelí". El jefe de Estado argumentó que tales acciones tienen lugar pese a la disposición mostrada por el gobierno libanés para colaborar con iniciativas de pacificación, así como sus medidas dirigidas a fortalecer su autoridad en las zonas situadas al sur del Litani, reportó Europa Press. En este contexto, Aoun reiteró su llamado a la comunidad internacional para involucrarse "de forma eficaz" y detener los "continuos ataques de Israel contra Líbano", expresando la necesidad de que el mecanismo de supervisión pueda cumplir las funciones previstas con el respaldo de todas las partes involucradas y de los actores globales.

En contraste, fuentes militares israelíes citadas por Europa Press argumentaron que los bombardeos del lunes tenían como objetivo infraestructuras vinculadas a Hezbolá y al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en distintos puntos del Líbano. Un portavoz del ejército afirmó que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron varios almacenes de armas y estructuras militares sobre el terreno y a nivel subterráneo que eran usadas por la organización terrorista Hezbolá para promover planes terroristas contra las fuerzas de Israel y el Estado de Israel, así como para rehabilitar a la organización".

Además, el ejército israelí mencionó la destrucción de supuestos centros de producción de armas de Hamás ubicados en el sur libanés, según mencionó Europa Press. Las autoridades militares de Israel sostienen que los espacios atacados se encontraban en áreas civiles, lo que, a su juicio, evidencia el uso recurrente de la población local por parte de Hezbolá y Hamás como escudos humanos. Los portavoces enfatizaron que antes de las acciones militares implementaron diversas medidas para minimizar daños a los civiles y subrayaron que las actividades de estos grupos en las zonas bombardeadas vulneran los compromisos alcanzados luego del acuerdo de alto el fuego.

El ejército israelí insistió en que "las FDI seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel", informó Europa Press. Sostiene también que sus operaciones se enfocan en responder a violaciones puntuales del acuerdo cometidas desde territorio libanés.

Desde que se alcanzó el cese al fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de enfrentamientos tras la ofensiva del 7 de octubre de 2023, Europa Press indicó que Hezbolá no ha procedido a lanzar nuevos ataques sobre Israel a partir de territorio libanés. Sin embargo, el ejército israelí ha efectuado decenas de ataques aéreos bajo el argumento de proteger sus fronteras ante supuestas acciones que contravienen los términos del pacto de alto el fuego.