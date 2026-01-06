La actividad del sector servicios español escaló en diciembre a máximos anuales

El dinamismo del consumo interno en España ha venido sustentándose en factores como la fortaleza del mercado laboral y el aumento de la inmigración, destaca S&P Global junto con Hamburg Commercial Bank. Este apoyo resulta especialmente relevante en un contexto donde la competencia internacional, en particular desde China, y las tensiones comerciales han repercutido de manera diferenciada en los sectores económicos del país. Según las cifras publicadas por ambos organismos, la actividad dentro del sector servicios español experimentó en diciembre una expansión considerable, impulsada por una mejora en el índice PMI hasta alcanzar su punto más alto del año. Esta progresión sitúa al sector servicios como un motor clave del crecimiento económico pese a los desafíos presentes.

De acuerdo con S&P Global y Hamburg Commercial Bank, el Índice de Gestores de Compras (PMI) del sector servicios en España ascendió en diciembre a 57,1 puntos, superando los 55,6 registrados en noviembre. Este aumento representa el nivel más alto registrado durante el año y confirma el impulso de la demanda en los últimos meses del 2023. La mejora de los volúmenes de ventas fue determinante para que las empresas del sector expandieran su actividad, lo que se reflejó también en un aumento de la contratación de trabajadores, con un ritmo más acelerado respecto a meses anteriores.

El contexto de optimismo en el sector servicios se reforzó debido al fortalecimiento de las expectativas futuras, que alcanzaron en diciembre su punto más elevado desde marzo, reportó S&P Global. Estas proyecciones favorables se asocian al crecimiento de la cartera de pedidos, la cual se mantiene sólida a pesar de las complicaciones externas. Entre los principales retos, el informe señala un repunte en la inflación sectorial, cuya subida más pronunciada desde septiembre resultó del incremento de los costes de provisión, energéticos y de la presión salarial.

La respuesta empresarial ante el aumento de los costes operativos ha sido un ajuste al alza en los precios de venta dentro de los servicios, explicó el informe difundido por S&P Global y Hamburg Commercial Bank. Pese a este escenario de inflación, la demanda interna continúa sosteniendo la actividad, contrarrestando así los efectos de una desaceleración dentro del sector manufacturero. Jonas Feldhusen, economista júnior de Hamburg Commercial Bank, señaló que el sector industrial, a diferencia de servicios, mantiene una tendencia a la baja. “Si bien el sector servicios mantuvo el impulso de su crecimiento, el sector manufacturero continuó perdiendo fuerza”, afirmó Feldhusen según recogió el informe.

La divergencia entre ambos sectores encuentra explicación, según el análisis de Feldhusen, en una combinación de factores externos e internos. Entre los externos, la intensificación de la competencia de empresas chinas y las tensiones comerciales globales han impactado especialmente al sector manufacturero español, mientras que la debilidad económica de socios clave como Alemania y Francia agrava la situación. En lo que respecta a la economía doméstica, la resiliencia del mercado laboral español y el flujo migratorio generan un respaldo adicional al consumo interno, lo que favorece especialmente el desempeño de los servicios.

Jonas Feldhusen también hizo referencia a las perspectivas a medio plazo, apuntando a que el sector servicios presenta un horizonte favorable para 2026. “De cara a 2026, las perspectivas para el sector servicios siguen siendo optimistas: la cartera de pedidos es sólida y los datos recientes sugieren que la caída de los pedidos de exportación del mes pasado probablemente fue un problema pasajero”, puntualizó el economista según mencionó S&P Global. Esto sugiere que los episodios de descenso puntual en las exportaciones no modificarían la tendencia de crecimiento sectorial prevista para los próximos años.

El análisis publicado por S&P Global y Hamburg Commercial Bank refleja que, pese a los desafíos internacionales y al repunte de precios, el sector servicios español ha logrado mantener una dinámica expansiva. La sostenida generación de empleo y el respaldo que aporta la demanda interna relieve la resiliencia del sector en un entorno global caracterizado por la incertidumbre y la competencia creciente. La diferencia de comportamiento entre servicios y manufacturas evidencia que la estructura económica española responde de forma dispar a los cambios internacionales, con los servicios beneficiándose particularmente del contexto local favorable.

Dentro de este marco, la evolución del PMI en el sector servicios consolida la percepción de los analistas sobre la solidez del tejido empresarial vinculado a la atención al cliente, el turismo y otros segmentos característicos del sector terciario. S&P Global y Hamburg Commercial Bank subrayaron que la presión inflacionaria persiste, derivada principalmente de incrementos en los costes salariales y de suministros. Así, el ajuste de precios está reconfigurando las estrategias empresariales, en un intento por equilibrar la rentabilidad frente a una demanda que, hasta ahora, no muestra señales de debilitamiento sustancial.