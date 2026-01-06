Joan García: "A todo jugador le gusta ir con la selección, si llega estaré muy orgulloso"

Las actuaciones recientes y la preparación para desafíos exigentes marcan el presente del guardameta azulgrana, Joan García, quien expresó que uno de sus partidos más significativos se produjo ante el Espanyol, su anterior club, donde el equipo sumó los tres puntos. El portero insistió en que todavía tiene un margen de mejora considerable y subrayó la relevancia de continuar creciendo en su rendimiento. A partir de sus declaraciones, García dejó claro que su prioridad inmediata es el desarrollo personal y colectivo, factores que guían su día a día en el FC Barcelona.

Según informó el medio fuente, García comenzó su comparecencia previa a la semifinal de la Supercopa de España frente al Athletic Club recordando la motivación compartida dentro del vestuario, tanto a nivel individual como de grupo. Para el portero, esta competición representa la primera oportunidad de sumar un título en la temporada, y en lo personal, su primera posibilidad de alcanzar un trofeo con el club azulgrana. Tanto él como sus compañeros muestran entusiasmo ante este reto, y vincula esa preparación con la intensidad mostrada en los entrenamientos y el compromiso de todo el equipo.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, durante la rueda de prensa, Joan García reconoció que la plantilla aún debe pulir diversos aspectos de su juego. Explicó que algunos errores se han repetido en partidos recientes, aunque considera que el equipo ha respondido al obtener un número creciente de porterías invictas de manera consecutiva. García destacó que esto genera confianza y que, al enfocar el trabajo en estas áreas de mejora, aspiran a encarar la Supercopa con garantías, sin perder de vista que los cambios deben materializarse en el campo.

Sobre el Athletic Club, próximo rival en el torneo, García anticipó un partido de alta exigencia física y táctica. Describió al equipo vasco como un conjunto que plantea encuentros intensos y con ritmo elevado, y remarcó que en el Barcelona han dedicado sesiones específicas para adaptarse a ese tipo de enfrentamientos. Según consignó el medio fuente, García afirmó que conocen las virtudes ofensivas de su oponente y sienten que la preparación previa les permitirá responder correctamente.

En relación a las constantes especulaciones sobre su posible inclusión entre los tres porteros de España para el Mundial de 2026, Joan García señaló a la fuente que no designa este hecho como un objetivo inmediato. Pese a sus aspiraciones, el portero centró su discurso en la importancia de jugar y rendir al máximo en cada jornada con el Barça. No obstante, reconoció que la perspectiva de una eventual convocatoria le genera ilusión y orgullo. "A todo jugador le gusta ir con la selección. Si en un futuro llega, pues estaré muy contento y muy orgulloso", declaró, según reportó el medio.

García también relató cómo forja su aprendizaje diario junto a experimentados arqueros del club como Wojciech Szczesny y Marc-André Ter Stegen, quienes, según dice, llevan mucho tiempo en la elite. Conforme detalló la fuente, el portero procura analizar sus rutinas de entrenamiento y aplicar lo positivo en su propio desarrollo. Destacó que la sana competencia entre porteros durante las prácticas tiene un impacto positivo en el rendimiento del grupo, promoviendo una mejora continua.

El componente psicológico forma otra de las bases del trabajo de García, tal como informó la fuente. El portero explicó que utiliza la visualización semanal para anticipar diferentes escenarios del partido, dotándose así de herramientas para no verse sorprendido durante el encuentro. En este sentido, aclaró que cada futbolista tiene métodos distintos para afrontar la presión y las dificultades: personalmente, afirma haber encontrado el suficiente respaldo emocional en su entorno familiar y cercano. No obstante, reconoció que en etapas anteriores sí recurrió a apoyo psicológico, considerando que son recursos útiles y que deberían normalizarse.

Durante la rueda de prensa, García también fue consultado por la ausencia durante varias semanas de su compañero Ronald Araújo vinculada a la salud mental. Respondió que estos apoyos son recursos valiosos que algunos jugadores pueden requerir más que otros y que deben ser contemplados dentro de la preparación profesional.

Por otra parte, el portero valoró de manera positiva el recibimiento que recibió la expedición del FC Barcelona en Yeda, Arabia Saudí, ciudad sede de la competición, según indicó la fuente. Remarcó el entusiasmo que percibe entre la afición local ante la presencia del club azulgrana y trasladó su propia motivación frente al reto de disputar su primer gran título con el equipo. Concluyó que la oportunidad de luchar por un trofeo en este contexto representa un incentivo extra y espera que el grupo pueda culminar la estadía levantando la copa.

A lo largo de la comparecencia, la fuente detalló que García construyó su relato desde la autocrítica y la convicción de que el progreso colectivo pasa por fortalecer los fundamentos del juego, aprender de compañeros expertos y apoyarse en la preparación mental como complemento indispensable. El portero situó en el centro de sus declaraciones la voluntad de avanzar tanto en lo individual como por el colectivo, sin dejar de lado metas más ambiciosas, pero insistiendo en que el trabajo diario y el afrontamiento de los retos inmediatos define el rumbo de su carrera en el Barcelona.