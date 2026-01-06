Hansi Flick: "Cancelo no está hecho, estaré contento si llega"

Hansi Flick valoró que el portugués Joao Cancelo podría ofrecer al Barcelona alternativas tanto en la banda derecha como en la izquierda, aunque precisó que la incorporación aún no está asegurada. De acuerdo con Europa Press, el técnico alemán expresó que estaría satisfecho si finalmente se produce el retorno del lateral, al que definió como un jugador de calidad capaz de contribuir en distintos roles defensivos. Flick subrayó que la contratación de futbolistas debe ajustarse a la realidad económica del club, ya que no disponen de la posibilidad de realizar grandes desembolsos por nuevos fichajes, por lo que priorizan talento que pueda desarrollarse dentro de la plantilla existente.

En la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club, Flick se refirió al objetivo de conquistar nuevamente este trofeo, señalando la importancia de un título que, según detalló Europa Press, supone un impulso importante para el resto de la temporada. El entrenador recordó que el Barcelona levantó la Supercopa el curso anterior y persigue repetir el logro en la presente edición. Flick añadió que ganar el torneo representa una motivación relevante para el grupo y responde tanto al deseo del club como a las expectativas de la afición.

El DT anticipó que enfrentarse al Athletic Club resultará exigente y resaltó las alternativas ofensivas que presenta el equipo vasco. Flick advirtió que para superar la eliminatoria resultará vital mejorar la actuación defensiva respecto al encuentro anterior ante el Espanyol. Según publicó Europa Press, manifestó que si se repiten los errores cometidos en ese partido, el pase a la final se complicará considerablemente. En este sentido, remarcó la relevancia del trabajo en equipo y de una mentalidad colectiva para afrontar satisfactorialmente el desafío.

Al referirse a la condición de favorito del Barcelona, Flick reconoció que este tipo de presión acompaña tradicionalmente a los equipos más grandes, como el propio club azulgrana, el Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Athletic. El técnico recordó que la Supercopa supone la vía más breve hacia un título, lo que la convierte en una competición de interés estratégico tanto para la directiva como para los jugadores.

Consultado sobre la evolución de Ronald Araújo, quien permaneció varias semanas apartado para priorizar su salud mental, Flick afirmó que el central uruguayo ya se encuentra disponible para integrarse nuevamente al grupo. El entrenador, según informó Europa Press, explicó que primero evaluará la disposición de Araújo durante el entrenamiento y conversará personalmente con el jugador antes de decidir su convocatoria para el encuentro. Flick defendió la necesidad de proteger a los futbolistas frente a la presión que supone la alta competición y resaltó el valor humano del proceso de acompañamiento que el club viene ofreciendo a Araújo, uno de los capitanes del conjunto culé.

En cuanto al centro del campo, Flick elogió la versatilidad de Eric García, capaz de adaptarse a distintas demarcaciones, y destacó el rendimiento de Frenkie de Jong en funciones defensivas. También puso en relieve la actuación de Fermín López como mediapunta durante el último partido, resaltando el dinamismo e intensidad que el joven aportó a la zona ofensiva. Para Flick, jugadores como Frenkie y Pedri contribuyen a mantener la posesión del balón en situaciones de presión.

Sobre los delanteros del equipo, el técnico valoró el momento goleador de Ferran Torres y Robert Lewandowski. Tal como indicó Europa Press, enfatizó que más allá de las individualidades, lo prioritario sigue siendo la predisposición colectiva y la mentalidad de servicio al grupo, tanto en los entrenamientos como durante los partidos oficiales. Flick insistió en que la clave radica en el compromiso de todos los integrantes del vestuario en favor del club, los hinchas y los propios compañeros, algo que espera seguir viendo en los próximos desafíos.