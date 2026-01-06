Felipe VI y Letizia, junto a Leonor y Sofía, no fallan a su cita anual del roscón de Reyes en casa de Jesús Ortiz

La infanta Sofía se convirtió en una de las figuras centrales al sumarse este año a la tradicional merienda de la familia real española, celebrada el 6 de enero en el hogar de Jesús Ortiz, ubicado en Pozuelo de Alarcón. Según consignó el medio, este reencuentro familiar, que reúne cada año al círculo íntimo de la reina Letizia tras la ceremonia de la Pascua Militar, refuerza el carácter privado y alejado del protocolo militar que habitualmente marca el inicio oficial del calendario para la Casa Real.

Como informó la publicación, el rey Felipe VI, la reina Letizia, sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, junto a Telma Ortiz, hermana de la reina, participaron en la reunión que continúa la costumbre de compartir el tradicional roscón de Reyes en el domicilio del padre de la reina. La asistencia de Sofía, quien no estuvo presente en la Pascua Militar por no tener aún vinculación castrense, enfatizó la dimensión doméstica y familiar del evento, alejándose del ámbito institucional que caracteriza al acto celebrado en el Palacio Real durante la mañana.

Tal como menciona la fuente, la Pascua Militar tuvo lugar horas antes en el Palacio Real, con la presencia del rey Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Leonor como heredera al trono. Es en esta ceremonia donde solo los miembros con responsabilidades institucionales toman parte, por lo que la ausencia de Sofía respondió a criterios protocolarios establecidos por la agenda de la Casa Real. Su reincorporación al encuentro familiar de la tarde subraya la distinción entre las obligaciones públicas y las celebraciones de ámbito íntimo.

De acuerdo a lo reportado, la tradición de la merienda del Día de Reyes en casa de Jesús Ortiz se consolida cada 6 de enero como un cierre entrañable de las festividades navideñas para los Ortiz-Rocasolano. Jesús Ortiz organiza el recibimiento de sus hijas, nietas y otros familiares, manteniendo la costumbre del roscón de Reyes sin relleno, como es de su preferencia. En años anteriores, tal como detalla la información publicada, el dulce ha sido adquirido en reconocidos obradores de Madrid, como el de Isabel Maestre, reflejando el esmero puesto en esta reunión familiar.

El medio precisó que la presencia de todos los miembros del núcleo familiar en el encuentro marca una diferencia respecto a la rigidez habitual de los actos públicos de la monarquía, donde rigen estrictas normas en función del papel institucional de cada asistente. Mientras la Pascua Militar se ciñe a las formalidades militares y cuenta con la participación de la heredera Leonor en su función de futuro relevo del jefe del Estado, la tarde ofrece a los Ortiz-Rocasolano un espacio de convivencia reservada.

El roscón de Reyes, pieza central del encuentro, es compartido entre los asistentes, quienes aprovechan el ambiente distendido para intercambiar regalos y disfrutar de la sobremesa. El medio destacó que la costumbre, que cuenta con la participación habitual de Telma Ortiz, hermana menor de la reina Letizia, permite a la familia recuperar una rutina doméstica alejada del foco mediático y la exigencia institucional, al menos por unas horas tras el inicio oficial del nuevo año para la familia real.

En cada edición, la cita de Pozuelo de Alarcón se ha consolidado como un broche familiar de las celebraciones navideñas, reuniendo a tres generaciones entorno a una mesa donde el componente simbólico y afectivo predomina sobre las exigencias propias de la vida pública. Según detalló la fuente, la casa de Jesús Ortiz acoge cada enero a la rama materna de la familia, reforzando su unión en fechas marcadas por la tradición y el valor de la convivencia alejados de actos oficiales y protocolos.