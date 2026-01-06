El ministro de Exteriores israelí viaja a Somalilandia dos semanas después de reconocer su independencia

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha llegado este martes a la región semiautónoma de Somalilandia, en su primer desplazamiento al territorio separatista somalí cerca de dos semanas después del reconocimiento de su independencia, una medida duramente criticada por Mogadiscio y la inmensa mayoría de la comunidad internacional.

"Una delegación de alto nivel encabezada por el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha llegado a Hargeisa", ha dicho el Ministerio de Información de Somalilandia en su cuenta en redes sociales. "Altos funcionarios de la República de Somalilandia los recibieron en el aeropuerto", ha agregado, sin más detalles al respecto.

Así, el propio Saar ha expresado que es un "gran privilegio" realizar la "primera visita diplomática a Somalilandia gracias a la invitación del presidente Abdirahman Mohamed Abdulahi" y ha afirmado que esta permite enviar un "mensaje". "Estamos determinados a avanzar en las relaciones bilaterales", ha manifestado, en un comunicado difundido a través de redes sociales.

"Hemos mantenido conversaciones sustanciales con el presidente y varios miembros de su Gobierno sobre estos lazos. El reconocimiento de estas relaciones diplomáticas entre los dos países no van contra nadie. Nuestro objetivo común es impulsar el beneficio mutuo de los dos países", ha aseverado Saar, que también se ha reunido con el ministro de Exteriores, Abdiramán Dahir Adam, entre otros.

"Al contrario que Palestina, Somalilandia no es un Estado virtual sino un Estado funcional. Es un país completamente funcional que se basa en los principios del Derecho Internacional. Es y ha sido una democracia estable durante casi 35 años. Tiene elecciones democráticas, las últimas de ellas en 2024, y transiciones pacíficas de poder", ha afirmado.

En este sentido, ha confirmado que el propio presidente de Somalilandia ha aceptado la invitación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que, por ende, visitará oficialmente Israel en el futuro. "Reconocer su independencia es una cuestión moral y eso es lo que hemos hecho. Somos conscientes de los ataques, de las críticas y las condenas. Nadie podrá determinar con quién mantenemos relaciones y quién reconocemos", ha expresado. "Esperamos que otros nos sigan", ha añadido.

REACCIÓN DEL GOBIERNO SOMALÍ

Por su parte, el Ministerio del Exterior de Somalia ha criticado duramente la visita de Saar y ha acusado al ministro israelí de realizar una "incursión sin autorizar" en la zona.

"Somalia condena de forma firma esta incursión por parte de Israel en Hargeisa. Esta visita es ilegal, nula y vacía si no cuenta con la autorización explícita del Gobierno federal somalí", ha alertado en un comunicado.

Netanyahu reconoció oficialmente a Somalilandia el 26 de diciembre, con lo que Israel se convirtió en el primer país del mundo en aceptarlo como un Estado independiente, un paso criticado por el Gobierno somalí y los principales bloques del continente.

El estado separatista declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo --entre ellos Etiopía y Emiratos Árabes Unidos (EAU), además de Israel--, ningún país miembro de Naciones Unidas había reconocido hasta ahora su independencia.

De hecho, un memorando de entendimiento firmado en enero de 2024 por Etiopía y Somalilandia --que garantizaría a Adís Abeba el acceso al mar Rojo a cambio de un porcentaje de su aerolínea nacional, Ethiopian Airlines, y el futuro reconocimiento de la región-- desató una gran crisis diplomática entre ambos países.