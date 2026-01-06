El Ejército venezolano estima al menos 24 militares muertos en el ataque de EEUU

El reciente balance divulgado por las fuerzas armadas venezolanas eleva a 56 el número total de bajas oficiales tras la operación militar estadounidense ejecutada el pasado sábado en Caracas y zonas circundantes, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Según informó el medio Europa Press, este conteo incluye a al menos 24 integrantes del Ejército venezolano, cuyas muertes fueron confirmadas mediante un mensaje en la red social Instagram, en el que se rindió homenaje a los uniformados fallecidos.

De acuerdo con Europa Press, el mensaje divulgado por el Ejército de Venezuela sirvió como recordatorio dedicado a los caídos y contenía el siguiente fragmento: “Veinticuatro estrellas de nuestro firmamento bolivariano han sido arrancadas por la mano cobarde del imperio”. El texto, acompañado de una imagen con velas encendidas y un montaje de fotografías correspondientes a los militares muertos, representó la forma elegida para comunicar públicamente la cifra actualizada de bajas.

El medio Europa Press detalló que, con el nuevo balance de 24 militares venezolanos fallecidos, la cifra total de muertos reconocidos por las autoridades venezolanas y cubanas alcanza 56. La semana previa, autoridades de Cuba —país aliado clave de Venezuela— habían anunciado la pérdida de 32 miembros de sus fuerzas de seguridad durante la misma operación. Esta cifra engloba tanto a agentes que prestaban servicios como parte del equipo de protección personal de Maduro como a expertos en inteligencia y militares de Cuba que, durante años, han desempeñado tareas de asesoramiento y entrenamiento junto a las fuerzas armadas venezolanas.

Europa Press reportó que el operativo militar estadounidense se centró en puntos estratégicos de la capital venezolana y alrededores, lo que derivó en un alto número de víctimas fatales entre personal de seguridad venezolano y cubano. Washington catalogó la acción como la "captura" del mandatario venezolano y de su esposa, en un contexto caracterizado por la histórica alianza entre Cuba y Venezuela en materia de defensa y seguridad.

Sobre la presencia cubana en el territorio venezolano, Europa Press consignó que el gobierno de La Habana ha mantenido un contingente de militares y asesores de inteligencia en Venezuela durante varios años, cumpliendo funciones que incluían tanto la protección física de figuras estatales venezolanas como la formación y asesoría de las estructuras militares del país. Al confirmarse el fallecimiento de 32 miembros cubanos, las autoridades de Cuba resaltaron su compromiso con Venezuela, subrayando la función que estos agentes cumplían en los dispositivos de seguridad y entrenamiento militar.

Respecto al pronunciamiento oficial del Ejército venezolano, Europa Press señaló que la publicación en Instagram no solo constituye una comunicación de bajas, sino que también resalta el tono de homenaje elegido por la institución, representado por elementos simbólicos como las velas y las imágenes de los uniformados. La mención a las “veinticuatro estrellas” hace referencia al estatus de los caídos y se enmarca en una narrativa que atribuye las muertes a la intervención extranjera.

En relación con las consecuencias inmediatas de la operación militar estadounidense, Europa Press indicó que la intervención marcó un punto de inflexión en la situación política y de seguridad en Caracas, dada la magnitud de las bajas y la reacción oficial de las fuerzas armadas venezolanas. El hecho de que la cifra incluya tanto muertos venezolanos como cubanos refleja la colaboración existente entre ambos países en el ámbito militar, así como el nivel de exposición que los agentes cubanos han tenido dentro de las estructuras venezolanas.

Europa Press subrayó que la captura de Nicolás Maduro ha generado diversas reacciones en el escenario internacional, posicionando a Cuba y Venezuela como actores centrales en la discusión sobre el alcance de las operaciones militares extranjeras en la región. Al elevar el número de víctimas reconocidas oficialmente, las autoridades venezolanas y cubanas buscan reflejar el impacto humano de la intervención, al tiempo que mantienen activa la narrativa de solidaridad y resistencia frente a las acciones promovidas por Estados Unidos.

La publicación del homenaje en Instagram por parte del Ejército venezolano, según Europa Press, se suma a gestos oficiales previos, en los que tanto Caracas como La Habana han manifestado su rechazo a la intervención militar y han reiterado su cooperación mutua en materia de defensa. La operación militar del sábado pasado ha reconfigurado el panorama político y militar en Venezuela, acentuando las tensiones existentes entre Estados Unidos y los gobiernos aliados en el continente.