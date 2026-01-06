Bravo (PP) asegura que la cuesta de enero será "dramática" por la "asfixia de impuestos" del Gobierno

La brecha entre los ingresos y los gastos de los ciudadanos españoles ha sido uno de los puntos destacados por Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular (PP), quien ha subrayado que las subidas de precios y el incremento de los costes han impactado de manera significativa en la capacidad adquisitiva de la población. Según informó el medio de comunicación, Bravo señaló que este fenómeno no se debe a una disminución en la actividad laboral, sino a que el coste de la vida continúa elevándose.

En declaraciones remitidas a los medios este martes, el representante del PP advirtió sobre una "cuesta de enero dramática", adjudicando esta situación tanto al aumento de precios como a la presión fiscal ejercida por el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, reportó el medio mencionado. Bravo afirmó que “cada día de Sánchez en el gobierno es un mayor problema para el conjunto de los españoles”, relacionando el crecimiento de los impuestos con una pérdida del poder adquisitivo. Según el dirigente popular, la suma de estos factores ha creado un entorno donde los ciudadanos ven cómo su economía doméstica se debilita, a pesar de que su esfuerzo laboral no ha sufrido cambios.

El PP, a través de Bravo, puso el foco en el acceso a la vivienda, describiendo el alquiler como un “bien de lujo” para muchos españoles. De acuerdo con lo publicado, el vicesecretario del PP indicó que “el acceso a la vivienda es cada vez más complicado”, responsabilizando a la gestión actual del Ejecutivo. Esta problemática se extiende a los productos básicos del consumo diario: Bravo mencionó que “si hablamos de la carne, el pescado, los huevos, hemos visto que no paran de subir”, y cuantificó el aumento de la cesta de la compra por encima del 40% desde el inicio del mandato de Sánchez.

La petición del Partido Popular, según recogió el medio, ha sido la reducción del IVA en productos esenciales para aliviar la carga sobre los consumidores. Bravo criticó que las solicitudes para rebajar este impuesto no han recibido una respuesta favorable por parte del gobierno. Afirmó que “cuando le pides que baje el IVA de sus productos para conseguir hacerlo más fácil, la respuesta es que no”.

El portavoz económico del PP apuntó además a la denominada “asfixia de impuestos”, adjudicando al Gobierno un crecimiento en la recaudación fiscal superior a los 180.000 millones de euros en 2025 en comparación con las cifras de 2018, lo que representa, según sus datos, un incremento del 56%. De acuerdo con la información de la fuente, Bravo vinculó este aumento a un empeoramiento de la situación social y económica para los ciudadanos, argumentando que el esfuerzo fiscal no ha revertido en una mejora palpable de los servicios o la calidad de vida.

Por otra parte, tal como consignó el medio, Bravo hizo referencia a una serie de incidentes y circunstancias ocurridas durante el año 2025 que, a su criterio, ilustran una gestión deficiente por parte del ejecutivo. Mencionó casos de corrupción, presuntas mordidas en contratos públicos, denuncias de acoso sexual, y actuaciones que describió como “colocación de amigas”. Añadió episodios como cortes de energía no explicados, así como interrupciones en el servicio ferroviario que habrían dejado a los viajeros sin información ni soluciones. Según Bravo, “esto no es mala suerte, esto es mala gestión”.

En sus declaraciones, el vicesecretario del PP explicó el compromiso de su partido para 2026, centrado en la reducción de impuestos, la mejora en la gestión del Estado, y el apoyo a los trabajadores autónomos. Bravo sostuvo que España “merece un gobierno que trabaje por los ciudadanos, se preocupe por los autónomos, baje los impuestos, gestione y permita a los españoles recuperar la confianza, la estabilidad y la seguridad”, tal como lo difundió el medio.

De este modo, el Partido Popular busca situar el debate sobre el coste de vida, la presión fiscal y la gestión gubernamental en el centro de la discusión política, señalando al Ejecutivo actual no solo por la presión económica, sino también por su modo de administrar servicios y responder a problemáticas recientes. Bravo reiteró el compromiso de su formación para que, de cara al 2026, los ciudadanos puedan acceder a mejores condiciones tanto económicas como sociales.