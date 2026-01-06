Al menos 16 muertos por las inundaciones en el norte de Indonesia

Entre los desafíos que enfrenta la provincia de Célebes Septentrional figura la dificultad de acceso a varias de las islas más afectadas, donde los equipos de emergencia mantienen las labores de rescate y asistencia tras los deslizamientos de tierra y la acumulación de escombros. Según informó la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB), las lluvias torrenciales registradas el pasado lunes desencadenaron inundaciones repentinas y numerosos corrimientos de tierra, provocando al menos 16 víctimas mortales y obligando a la evacuación de cientos de residentes, principalmente en las islas Sitaro.

La emergencia comenzó a desarrollarse cuando fuertes lluvias golpearon el norte de Indonesia, particularmente en Célebes Septentrional, y dejaron a múltiples comunidades incomunicadas por la presencia de lodo y materiales desprendidos, de acuerdo con los datos suministrados por la BNPB. El medio de noticias Antara consignó que la situación forzó la evacuación de un número considerable de habitantes hacia refugios temporales, mientras las autoridades locales monitorean las condiciones atmosféricas para determinar el momento oportuno de regreso.

Las islas Sitaro, ubicadas en el archipiélago de Célebes Septentrional, soportaron un impacto mayor por la acumulación de agua y los flujos de tierra, lo que generó dificultades adicionales para la movilidad y la prestación de socorro, según reportó la BNPB. En las imágenes difundidas por medios locales se aprecian zonas residenciales anegadas y daños significativos en las infraestructuras básicas.

El gobierno indonesio decretó el estado de emergencia nacional a fin de agilizar el despliegue de equipos de rescate y facilitar la movilización de recursos para la atención inmediata de los damnificados, así como para iniciar tareas de recuperación en las áreas afectadas. Este tipo de medida habilita a las autoridades a coordinar esfuerzos interinstitucionales y priorizar la entrega de ayuda humanitaria, destacó la BNPB.

Según detalló Antara, entre quienes sufrieron las consecuencias del desastre figuran familias que perdieron sus viviendas tras el paso de las corrientes de agua y lodo. Muchas de ellas permanecen alojadas en centros comunitarios habilitados por el gobierno local, a la espera de la mejora de las condiciones meteorológicas y de la evaluación de daños para planificar el regreso seguro a sus hogares. Las operaciones de búsqueda continúan en zonas aisladas, donde las condiciones del terreno dificultan el acceso de maquinaria y personal de emergencia.

Indonesia, con sus más de 17.000 islas, afronta de manera recurrente eventos extremos de lluvias e inundaciones. Según la BNPB, la frecuencia de estos fenómenos mantiene en alerta a las autoridades, que implementan sistemas de monitoreo y campañas de prevención en diferentes regiones del país.

A modo de antecedente, la agencia Antara recordó que en diciembre pasado un desastre similar sacudió a la isla de Sumatra tras el paso del ciclón 'Senyar', con un saldo de más de 800 personas fallecidas y extensos daños materiales. Las autoridades identifican la vulnerabilidad del archipiélago a este tipo de amenazas naturales debido a su configuración geográfica y climática.

En esta ocasión, la actuación inmediata de los organismos de rescate en Célebes Septentrional estuvo dirigida a mitigar el impacto en la población y agilizar la entrega de suministros básicos. El gobierno local, según la información de Antara, dispuso equipos de asistencia para reforzar la infraestructura temporal y brindar atención sanitaria a los desplazados, mientras se realiza la evaluación continua de riesgos ante posibles nuevos deslizamientos.

Entre los factores que agravan la emergencia destacan los continuos temporales que dificultan no solo la labor de socorro sino también la estabilidad de las colinas y pendientes en diversas partes de Célebes Septentrional, según confirmaron voceros de la BNPB a la prensa nacional e internacional.

Las autoridades insisten en la recomendación de seguir las instrucciones de los equipos de emergencia y permanecer en lugares seguros mientras persista la amenaza de nuevas lluvias intensas. Los organismos responsables del monitoreo meteorológico mantienen la vigilancia sobre el desarrollo de nuevas tormentas y la posibilidad de nuevas evacuaciones forzadas.

El reporte de Antara concluyó que tanto la asistencia humanitaria como las medidas preventivas implementadas se efectúan en coordinación con agencias nacionales y gobiernos locales, con el objetivo de restaurar la normalidad a la brevedad y reducir los riesgos ante futuros episodios de precipitaciones intensas e inundaciones.