VÍDEO: Sheinbaum afirma que Venezuela debe decidir sobre su petróleo y aboga por una cooperación económica regional

Durante su conferencia de prensa matutina del lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que para fortalecer el continente americano como bloque económico se requiere una cooperación basada en el desarrollo equilibrado de sus Estados y no en acciones unilaterales. Según informó Europa Press, Sheinbaum utilizó como referencia el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para ejemplificar la forma en que la colaboración regional puede traducirse en una mayor competitividad frente a potencias extranjeras.

Este posicionamiento surgió tras los comentarios recientes de Donald Trump, presidente estadounidense, quien afirmó que empresas petroleras de ese país estaban preparadas para invertir “miles y miles de millones de dólares” en la reconstrucción de la industria petrolera venezolana después de un eventual ataque y captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, según consignó Europa Press. A raíz de estas declaraciones, Sheinbaum enfatizó que corresponde exclusivamente al pueblo y al gobierno venezolanos decidir el destino de sus recursos energéticos. “Los recursos naturales de cualquier nación son parte de la soberanía de las naciones, y es el pueblo y sus gobiernos quienes deben de definir cómo se utilizan estos recursos naturales”, afirmó la mandataria de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

La mandataria mexicana resaltó que cualquier enfoque que busque fortalecer la integración económica del continente americano resulta positivo si prioriza la cooperación multilateral y rechaza la imposición de agendas individuales. Expuso que el bloque formado por México, Estados Unidos y Canadá ha utilizado la estrategia de integración para reforzar su posición frente a otros actores económicos globales, particularmente el caso de China. Sheinbaum sostuvo que extender ese tipo de cooperación más allá de América del Norte permitiría avanzar hacia una economía regional robusta, con la participación activa de todos los países, incluyendo a América Latina.

En declaraciones reproducidas por Europa Press, la presidenta de México puntualizó que “no es con la fuerza ni con la visión de un solo Estado, sino mediante la cooperación para el desarrollo de todos los Estados que componen el continente” como se puede lograr un verdadero fortalecimiento económico. Añadió que, si bien el tratado comercial norteamericano ha sido un pilar para la estabilidad y el desarrollo económico de la región, se requiere que este modelo de integración se amplíe y adapte para responder a las necesidades de Latinoamérica.

La postura expresada por Sheinbaum implica un rechazo a intervenciones externas sobre industrias estratégicas de países latinoamericanos, en particular sobre el sector energético de Venezuela. De acuerdo con Europa Press, la mandataria mexicana evitó respaldar cualquier tipo de iniciativa basada en la intervención unilateral y reafirmó que el manejo de los recursos naturales debe quedar bajo control de las naciones propietarias. Remarcó que solo a través del desarrollo conjunto se pueden alcanzar soluciones establecidas de manera consensuada para los desafíos económicos y sociales que enfrentan los países del continente.

El medio Europa Press detalló además la disposición del gobierno mexicano de mantener abiertos los canales de diálogo y buscar esquemas que hagan posible una integración continental amplia, apostando por un esquema donde la cooperación sustituya a la confrontación. Sheinbaum propuso que los países latinoamericanos y del resto del continente exploren formas de asociación que les permitan hacer frente a desafíos globales y mejorar sus condiciones de desarrollo. El objetivo, según Sheinbaum, consiste en construir mecanismos donde cada Estado aporte desde su experiencia y recursos, sin menoscabo de su soberanía y capacidad de decisión interna.

La presidenta mexicana también reiteró, según publicó Europa Press, que la defensa de los intereses energéticos nacionales es un principio que el gobierno mexicano seguirá apoyando en foros internacionales y en las relaciones con otros países.