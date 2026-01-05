Tim Walz no se presentará a la reelección como gobernador de Minesota tras las críticas de Trump

El gobernador de Minesota, el demócrata Tim Walz, ha anunciado este lunes que no se presentará a la reelección para que "puedan ser otros los que se encarguen de los comicios" mientras él desempeña su trabajo, una decisión que ha sido adoptada a medida que crecen las críticas vertidas en su contra por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Minesota tiene que ser lo primero, siempre. Hoy estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado para hacer de Minesota el mejor lugar en el que vivir y criar niños. He decidido retirarme de la carrera y dejar que otros se preocupen por las elecciones mientras yo me concentro en el trabajo", ha aseverado el que fuera 'número dos' de Kamala Harris para las presidenciales de 2024.

En un comunicado publicado en redes sociales, Walz, objeto de acusaciones sobre un supuesto escándalo de malversación de fondos, ha manifestado que el año 2025 ha sido "extraordinariamente difícil" para el estado que lidera: "Un grupo de criminales organizados han tratado de sacar provecho de la generosidad estatal".

Así se ha referido a las acusaciones vertidas por Trump, que ha asegurado que el gobernador no ha sabido adoptar medidas adecuadas para hacer frente a supuestos delitos de fraude vinculados a fondos federales y estatales destinados a programas de comidas para niños durante la pandemia de COVID-19.

Walz, sin embargo, ha acusado al magnate neoyorquino y a sus aliados republicanos de tratar de "rentabilizar la crisis" y "jugar a la política", especialmente después de que Trump lo acusara de estar implicado en el asesinato de la congresista Melissa Hortman y su marido.

"Quieren envenenar a nuestra gente y enfrentarnos a unos con otros, atacando a nuestros vecinos. Quieren quitarnos lo que hace de Minesota uno de los mejores lugares para formar una familia", ha aseverado, antes de afirmar que ya se están tomando medidas para luchar contra el fraude y prevenirlo en el futuro.

"Cada minuto que gastase defendiendo mis propios intereses políticos sería un minuto que podría estar invirtiendo en defender al pueblo de Minesota contra aquellos criminales que buscan dividirnos", ha expresado.